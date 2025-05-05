رئيس الدولة يمنح رئيسة تنزانيا «وسام أم الإمارات»

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فخامة الدكتورة سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة «وسام أم الإمارات»، تقديراً لمسيرة إنجازاتها الرائدة وجهودها البارزة التي تدعم الازدهار المستدام، وتعزز التلاحم المجتمعي.

وقد سلم فخامتها الوسام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اللقاء، الذي عقد اليوم بين الجانبين، وبحضور معالي محمود ثابت كومبو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الشرق أفريقي، وذلك في مستهل زيارة عمل يقوم بها سموه إلى تنزانيا.

ونقل سموه، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى فخامتها، وتمنياته لتنزانيا وشعبها بالتقدم والازدهار، مؤكداً على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.

وحمّلت فخامتها سموه تحياتها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياتها لدولة الإمارات بالرخاء والازدهار.

وبحث اللقاء علاقات الصداقة وفرص توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف الجوانب التي تخدم مصالحهما المتبادلة، ومن بينها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عن اعتزازه بزيارة تنزانيا ولقاء فخامة الدكتورة سامية حسن، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون وبناء شراكات مثمرة مع جمهورية تنزانيا المتحدة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة في البلدين، ويعزز رخاء وازدهار شعبيهما.

وعقب اللقاء، شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وفخامة سامية حسن التوقيع على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية بين البلدين، ووقع الاتفاقية معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي مويغولو نتشيمبا، وزير المالية التنزاني.

كما شهدا التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال التعدين بين البلدين، حيث وقعها معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي أنطوني بيتر مافوندي، وزير المعادن التنزاني.

وشهدا أيضاً التوقيع على مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة والغرف التنزانية للتجارة والصناعة والزراعة بشأن تأسيس مجلس أعمال بين البلدين، وقد وقع مذكرة التفاهم سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وفيسنت مينجا، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة التنزانية.

حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، وخليفة عبد الرحمن المرزوقي، سفير الدولة لدى جمهورية تنزانيا المتحدة.