الغلا عبدالله الهاجري بطلة لتحدي القراءة العربي في دولة قطر

دبي (الاتحاد)

توج تحدي القراءة العربي الطالبة الغلا عبدالله خالد الهاجري بطلة لدورته التاسعة على مستوى دولة قطر من بين 177197 طالباً وطالبة شاركوا في منافسات التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم.

وجرى الإعلان عن فوز الطالبة الغلا عبدالله خالد الهاجري، من الصف الثاني الابتدائي في مدرسة الخوارزمية الابتدائية للبنات التابعة لمنطقة الغرافة، خلال الحفل الختامي الذي شهدته العاصمة القطرية الدوحة، بحضور الدكتور إبراهيم النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر، ومها زايد الرويلي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية.

كما جرى خلال الحفل الإعلان عن الفائزين بلقب «المشرف المتميز» من بين 3735 مشرفاً ومشرفة، و«المدرسة المتميزة» على مستوى قطر من بين 382 مدرسة. ونال علي سليم علي صفوري، المشرف على المرحلة الثانوية، لقب «المشرف المتميز»، في حين فازت مدرسة بلال بن رباح من منطقة «معيذر - السيلية» بلقب «المدرسة المتميزة».

وفي فئة أصحاب الهمم، أحرز الطالب علي ناصر علي دلموك، من الصف الخامس في مدرسة عبدالله بن جاسم الابتدائية للبنين من منطقة أبونخلة، المركز الأول من بين 74 طالباً وطالبة شاركوا في التصفيات.

وتأهل إلى التصفيات النهائية على مستوى قطر عشرة أوائل، وضمت القائمة إضافة إلى الطالبة الغلا عبدالله خالد الهاجري، كلاً من: تماضر عايض هداف آل بوصابر القحطاني من الصف الخامس في مدرسة البيان الابتدائية الثانية من منطقة فريج كليب، ورمضان محمود محمد أبو جزر من الصف الخامس في المدرسة الفلسطينية من منطقة مسيمير وأبو هامور، وسليمان مروان عوض الرزوق من الصف السابع في مدرسة حمزة بن عبد المطلب الإعدادية للبنين من منطقة «بن محمود»، وفرج عبدالله فرج عبدالله سالم من الصف العاشر في مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين من منطقة مسيمير وأبو هامور، وريحانة بوهريد من الصف الأول في الأكاديمية العربية الدولية من منطقة السد، وسعيد علي أبو شارب المري من الصف الحادي عشر في مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين من منطقة مسيمير وأبو هامور، والمها عبدالله أرحمة الجهام الكواري من الصف الحادي عشر في مدرسة عائشة بنت أبي بكر الثانوية للبنات من منطقة بني هاجر، وماهر منير الزمان عبدالمجيد من الصف السادس في مدرسة قطر الابتدائية للبنين من منطقة الريان الجديد، والجوهرة عبدالرحمن نقادان من الصف العاشر في مدرسة أم أيمن الثانوية للبنات من منطقة الريان.

نجاح استثنائي

قدمت مها زايد الرويلي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر، التهنئة إلى الفائزين من طلبة ومدارس ومشرفين، وإلى أسر الطلاب والطالبات الذين كان لهم الإسهام المؤثر في تميز أبنائهم خلال تصفيات الدورة التاسعة من تحدي القراءة العربي، مثمنة جهود جميع الداعمين والمساهمين في إنجاح المنافسات في دولة قطر، وتعزيز روح التنافس الإيجابي وتطوير المهارات القرائية بين الطلاب، مما يسهم في إثراء التجربة التعليمية وتعميق قيمة القراءة في المجتمع.

وقالت: «نعتز بمشاركة هذا العدد الكبير من الطلاب والطالبات، ما يعكس وعياً متزايداً بأهمية القراءة في تنمية العقول وصقل المهارات»، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر مستمرة في دعم كافة المبادرات التي تشجع على القراءة وتعزز قدرات الطلاب على الابتكار والتفكير النقدي.

وأضافت: «عملت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي منذ انطلاق الدورة التاسعة، وبالتنسيق مع (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، على تسخير إمكاناتها وخبراتها لإنجاز التصفيات بسهولة ويسر، كما نجحت الوزارة من خلال تعاونها مع أولياء الأمور على تشجيع الطلاب والطالبات من جميع مدارس قطر على المشاركة المكثفة في التصفيات، وقد أثمرت هذه الجهود المشتركة والتعاون الوثيق وحملات التعريف بمبادرة تحدي القراءة العربي عن نتائج إيجابية على صعيد ارتفاع أعداد المشاركين ومستواهم المعرفي والثقافي واهتمامهم البالغ باللغة العربية».

إقبال كبير

قال الدكتور فوزان الخالدي، مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»: «إن الإقبال الكبير على المشاركة في تحدي القراءة العربي، عاماً بعد عام، يؤكد المكانة التي باتت تحظى بها هذه المبادرة، وهي التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، ويعكس تأثيرها العميق في بناء جيل قادر على التفكير والإبداع والمساهمة الفاعلة في نهضة مجتمعه»، مؤكداً أن مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تواصل التزامها بتعزيز هذه المبادرة لتحقيق أهدافها في تنمية حب القراءة لدى جيل الأطفال والشباب في العالم العربي، وغرسها كعادة متأصلة في حياتهم.