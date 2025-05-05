الثلاثاء 6 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إنجاز المرحلـة الأولى من «نزرع مسايدنا»

إنجاز المرحلـة الأولى من «نزرع مسايدنا»
6 مايو 2025 02:39

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: مسيرتنا راسخة شامخة
جامعة العين تنظم يوم التوظيف الصيدلي

أتمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة زراعة 10 ألف شتلة في محيط المساجد في إمارة أبوظبي، ساهم بها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، كوقف خيري، دعماً لمبادرة «نزرع مسايدنا»، التي أطلقتها «الهيئة» لزراعة الأشجار حول المساجد؛ بهدف زيادة الرقعة الخضراء، والمساهمة في تعزيز البيئة المحلية، ودعم التنوع الحيوي، تماشياً مع مبادرة البرنامج الوطني «ازرع الإمارات».
وأكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، اكتمال المرحلة الأولى من المبادرة من خلال زراعة 3.684 شتلة في أبوظبي، و3.683 شتلة في منطقة العين، و2.633 شتلة في منطقة الظفرة، توزعت بين أشجار الغاف والسدر التي تتلاءم مع البيئة في دولة الإمارات، وتعد رمزاً للتراث والتاريخ العريق للمجتمع الإماراتي، مشيداً بالدعم الكبير الذي تلقاه «الهيئة» من القيادة الرشيدة المتمثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
وتوجه معاليه بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على دعمه الكبير لهذه المبادرة وحرصه على إنجاحها، داعياً الله - عزَّ وجلَّ - أن يجعل هذا الوقف في ميزان حسناته، مثمناً مبادراته الداعمة لـ«الهيئة» في كل شؤونها. يشار إلى أن «الهيئة» بدأت في المرحلة الثانية من المبادرة التي تستهدف زراعة الأشجار في مساجد الدولة وفق الخطة المعدة لذلك، مثمنة التفاعل الكبير من قبل الجمهور مع هذه المبادرة لارتباطها ببيوت الله، داعية للإسهام في إعمارها ورعايتها لنيل الثواب والأجر المتواصل، لتظل منارات حضارية تشع منها أنوار المعرفة والعلوم، ومورد خير وتواصل وتعاون وتكامل بين أفراد المجتمع.

المساجد
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
منصور بن زايد
العين
الظفرة
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعتمد إجازة جديدة بحكومة الشارقة بمسمى «إجازة الرعاية»
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد إجازة جديدة بحكومة الشارقة بمسمى «إجازة الرعاية»
5 مايو 2025
فريق الإمارات أثناء جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تنتصر.. «العدل الدولية» تشطب القضية المرفوعة ضد الدولة
اليوم 02:42
ريم كتيت تدلي بتصريحات لوسائل الإعلام إثر قرار «محكمة العدل» في لاهاي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ممثلة الدولة أمام محكمة العدل الدولية لـ «الاتحاد»: القضية انتهت والإمارات تدعم السلام
اليوم 02:42
وفد الدولة خلال مؤتمر صحفي عقب قرار “محكمة العدل” في لاهاي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سقوط مدوٍ لزيف «جماعة البرهان»
اليوم 02:42
دعم الإمارات ساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تواصل حفر الآبار لتأمين احتياجات النازحين في غزة
اليوم 02:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©