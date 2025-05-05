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جامعة العين تنظم يوم التوظيف الصيدلي

مبنى جامعة العين (من المصدر)
6 مايو 2025 02:40

أبوظبي (وام)

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نظمت كلية الصيدلة في جامعة العين - بمقرها في أبوظبي- يوم التوظيف الصيدلي، بمشاركة واسعة من أكثر من 20 جهة تمثل قطاعات تصنيع الأدوية والرعاية الصحية على المستويين المحلي والإقليمي. ويأتي تنظيم يوم التوظيف الصيدلي ضمن رؤية جامعة العين الداعمة لـ«عام المجتمع»، ولتؤكد من خلال هذه المبادرات التزامها بتقديم تعليم يواكب الواقع العملي ويعزز من قدرة الطلبة على الانخراط في القطاعات الحيوية، لاسيما القطاع الصحي. ويعكس هذا الحدث حرص الجامعة على بناء شراكات مستدامة مع المؤسسات المهنية، وتوفير بيئة تعليمية شاملة تجمع بين التميز الأكاديمي والتطبيق العملي.
 واستقطب الحدث نخبة من الطلبة والخريجين والباحثين عن فرص مهنية في مجال الصيدلة، وشكل منصة تفاعلية جمعت بين الكوادر الأكاديمية الشابة وعدد من أبرز الجهات الفاعلة في القطاع الصحي. وأتاح هذا اللقاء فرصاً مباشرة للتوظيف، حيث أجرت بعض المؤسسات مقابلات عمل فورية مع الحاضرين، ما عزّز من فرصهم للانخراط في بيئة العمل الواقعية.

عام المجتمع
صناعة الأدوية
الرعاية الصحية
الصيدلة
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جامعة العين
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