الثلاثاء 6 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن فيصل القاسمي: علامة خالدة في ذاكرة الوطن

محمد بن فيصل القاسمي: علامة خالدة في ذاكرة الوطن
6 مايو 2025 02:36

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تنتصر.. «العدل الدولية» تشطب القضية المرفوعة ضد الدولة
ممثلة الدولة أمام محكمة العدل الدولية لـ «الاتحاد»: القضية انتهت والإمارات تدعم السلام

أكد الشيخ محمد بن فيصل القاسمي أن السادس من مايو عام 1976 سيظل علامة خالدة في ذاكرة الوطن، وقال إن قرار توحيد القوات المسلحة جاء ليجسد الرؤية الحكيمة للآباء المؤسسين، في بناء جيش موحد قوي يحفظ أمن البلاد ويصون مكتسباتها، حتى أصبحت قواتنا المسلحة اليوم نموذجاً يُحتذى به على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح الشيخ محمد بن فيصل القاسمي في تصريح بمناسبة الذكرى الـ49 لتوحيد القوات المسلحة أن هذا القرار لم يكن مجرد خطوة تنظيمية، بل كان تعبيراً راسخاً عن وحدة المصير، وإيمان القيادة الحكيمة الراسخ بضرورة بناء منظومة دفاعية متكاملة، تكون السند الأول في الحفاظ على أمن واستقرار الاتحاد، والمساهمة في تحقيق رسالته الإنسانية في إغاثة المحتاجين، ونشر قيم السلام.

القوات المسلحة
محمد بن فيصل القاسمي
رئيس الدولة
الشارقة
القوات المسلحة الإماراتية
الإمارات
محمد بن زايد
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعتمد إجازة جديدة بحكومة الشارقة بمسمى «إجازة الرعاية»
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد إجازة جديدة بحكومة الشارقة بمسمى «إجازة الرعاية»
5 مايو 2025
فريق الإمارات أثناء جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تنتصر.. «العدل الدولية» تشطب القضية المرفوعة ضد الدولة
اليوم 02:42
ريم كتيت تدلي بتصريحات لوسائل الإعلام إثر قرار «محكمة العدل» في لاهاي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ممثلة الدولة أمام محكمة العدل الدولية لـ «الاتحاد»: القضية انتهت والإمارات تدعم السلام
اليوم 02:42
وفد الدولة خلال مؤتمر صحفي عقب قرار “محكمة العدل” في لاهاي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سقوط مدوٍ لزيف «جماعة البرهان»
اليوم 02:42
دعم الإمارات ساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تواصل حفر الآبار لتأمين احتياجات النازحين في غزة
اليوم 02:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©