محمد بن فيصل القاسمي: علامة خالدة في ذاكرة الوطن

الشارقة (وام)

أكد الشيخ محمد بن فيصل القاسمي أن السادس من مايو عام 1976 سيظل علامة خالدة في ذاكرة الوطن، وقال إن قرار توحيد القوات المسلحة جاء ليجسد الرؤية الحكيمة للآباء المؤسسين، في بناء جيش موحد قوي يحفظ أمن البلاد ويصون مكتسباتها، حتى أصبحت قواتنا المسلحة اليوم نموذجاً يُحتذى به على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأوضح الشيخ محمد بن فيصل القاسمي في تصريح بمناسبة الذكرى الـ49 لتوحيد القوات المسلحة أن هذا القرار لم يكن مجرد خطوة تنظيمية، بل كان تعبيراً راسخاً عن وحدة المصير، وإيمان القيادة الحكيمة الراسخ بضرورة بناء منظومة دفاعية متكاملة، تكون السند الأول في الحفاظ على أمن واستقرار الاتحاد، والمساهمة في تحقيق رسالته الإنسانية في إغاثة المحتاجين، ونشر قيم السلام.