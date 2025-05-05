فيصل بن سلطان القاسمي: لحظة فارقة في تاريخ دولتنا

الشارقة (وام)

أكد الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي أن القرار التاريخي بتوحيد القوات المسلحة، شكّل أحد أهم ركائز الاتحاد، ومعلماً مضيئاً في مسيرة بناء دولة الإمارات. وقال الشيخ فيصل القاسمي في تصريح بمناسبة الذكرى الـ49 لتوحيد القوات المسلحة، إن قرار توحيد قواتنا المسلحة في السادس من مايو عام 1976، تحت راية واحدة وقيادة موحدة، لحظة فارقة في تاريخ دولتنا الفتيّة، رسّخت في وجدان الوطن معاني الوحدة والعزم والرؤية الثاقبة، التي آمن بها الآباء المؤسسون، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وأضاف: «إن قواتنا المسلحة اليوم ليست فقط درع الوطن وسنده، بل تجسّد أعلى معاني الالتزام والانضباط والاحتراف، وهي خيرُ من يمثل قيم العطاء والتضحية والولاء لهذا الوطن الغالي».