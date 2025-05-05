عبدالله آل حامد: وحدة المصير لا تكتمل إلا بوحدة السلاح

أبوظبي (وام)

أكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، أن السادس من مايو 1976، شكل محطة مفصلية في سجل مسيرة الوطن الاستثنائية، تجلت فيها بصيرة الآباء المؤسسين الذين توحدت رؤاهم حول ضرورة إنشاء قوات مسلحة قوية وموحدة تحمي سيادة الوطن، وتصون مقدساته، وتدافع عن حياضه، فكان قرارهم التاريخي بتوحيد القوات المسلحة الإماراتية تحت راية واحدة.

وقال معاليه في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ«49» لتوحيد القوات المسلحة: «نستذكر بكل تقدير وامتنان الجهود الكبيرة التي بذلها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون من أجل توحيد القوات المسلحة تحت قيادة واحدة وعلم واحد؛ لتكون درع الوطن الذي يدافع به عن أمنه ومكتسباته وإنجازاته ومصالحه، وسيفه الذي يتصدى به لأي اعتداء أو محاولة للعبث بأمن الإمارات وسيادتها على أرضها». وشدد معاليه على أن قرار التوحيد شكل حجر الأساس في بناء قوة عسكرية موحدة تحمي الاتحاد وتصون منجزاته، وعكست هذه الخطوة الاستراتيجية الرؤية الثاقبة والحكمة العميقة للقيادة، التي أدركت منذ البدايات أن وحدة المصير لا تكتمل إلا بوحدة السلاح، وأن أمن الوطن واستقراره ركيزتان أساسيتان للتنمية والتقدم.