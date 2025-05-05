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صقر غباش: توحيد قواتنا المسلحة رسَّخ قيم الاتحاد

صقر غباش: توحيد قواتنا المسلحة رسَّخ قيم الاتحاد
6 مايو 2025 02:37

أبوظبي (وام)

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أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن السادس من مايو، يوم خالد في ذاكرة الوطن، ففي هذا اليوم من العام 1976، اتخذ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، قرارهم التاريخي بتوحيد القوات المسلحة، تحت راية واحدة، وبروح وطنية واحدة.
وأشار معاليه إلى أن قرار توحيد القوات المسلحة رسّخ أسمى قيم الاتحاد من أجل الوطن، لتصبح منذ ذلك الحين قواتنا المسلحة الحصن المنيع تحت راية الاتحاد. ولفت إلى أن المجلس الوطني الاتحادي إذ يعبّر عن اعتزازه العميق بقرار توحيد القوات المسلحة، يتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى جميع أبنائنا البواسل من منتسبي القوات المسلحة، وإلى شعب الاتحاد الكريم بهذه الذكرى الغالية على قلوب الجميع. وقال إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، برؤيتهم الحكيمة وعزمهم الصلب، أسسوا درعاً للوطن يذود عن ترابه، ويحمي مصالحه ومستقبله.

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