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رئيس الأركان: نموذج ملهم في الكفاءة والريادة

رئيس الأركان: نموذج ملهم في الكفاءة والريادة
6 مايو 2025 02:37

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، أن قواتنا المسلحة، منذ لحظة التوحيد، قبل 49 عاماً، سطرت كتاب المجد بمداد الفخر والالتزام والتفاني، وأظهرت في جميع صفحات مسارها المتميز أداءً باهراً في ميادين الدفاع العسكري وساحات العطاء الإنساني، وثباتاً راسخاً في ولائها لقيادتنا الرشيدة، وقال في كلمة بهذه المناسبة: 
السادس من مايو يوم مجيد في وجدان كل فرد من أفراد القوات المسلحة، ونستحضر معه تلك اللحظة التاريخية التي جسدت عزم القادة المؤسسين وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حين وحّد الصفوف، وألّف القلوب، وألهم العزائم، لميلاد قوة عسكرية وطنية متماسكة البنيان قوية الإيمان. ومنذ لحظة التوحيد، قبل 49 عاماً،  سطرت القوات المسلحة كتاب المجد بمداد الفخر والالتزام والتفاني، وأظهرت في جميع صفحات مسارها المتميز أداءً باهراً في ميادين الدفاع العسكري وساحات العطاء الإنساني، وثباتاً راسخاً في ولائها لقيادتنا الرشيدة وعلى رأسها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، الذي ما فتئ يولي قواتنا المسلحة عناية كريمة، حتى أضحت نموذجاً ملهماً في الكفاءة والريادة.
نحيي هذا اليوم العزيز على قلوبنا ونحن نستحضر بفخر ما تحقق من إنجازات، ونتطلع بثقة وإصرار إلى مستقبل مشرق لقواتنا الباسلة.
فقواتنا المسلحة تخطو بثبات وإصرار نحو التحديث والابتكار، لتكون مسلحة في كل وقت وحين، بمعدات عسكرية حديثة، وأيضاً بأدوات العلم والمعرفة المتجددة، حتى يمضي رجالها ونساؤها مخلصين لقسم الولاء للقيادة الرشيدة والوطن الغالي، وأوفياء لأرواح الشهداء الأبرار الذين كتبوا بدمائهم دروساً أبدية في الإخلاص والتضحية.

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