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قائد حرس الرئاسة: الولاء للوطن والقيادة

قائد حرس الرئاسة: الولاء للوطن والقيادة
6 مايو 2025 02:37

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد اللواء الركن علي سيف الكعبي، قائد حرس الرئاسة، أن توحيد القوات المسلحة شكّل نقطة الانطلاق لبناء مؤسسة عسكرية وطنية، حديثة، ومتكاملة، وضعت أمن الوطن وكرامة الإنسان فوق كل اعتبار.
وقال بمناسبة الذكرى 49 لتوحيد القوات المسلحة: في هذا اليوم الخالد، نستحضر ذكرى توحيد قواتنا المسلحة، التي شكّلت نقطة الانطلاق لبناء مؤسسة عسكرية وطنية، حديثة، ومتكاملة، وضعت أمن الوطن وكرامة الإنسان فوق كل اعتبار، وأسهمت بشكل مباشر في ترسيخ استقرار الدولة، وتعزيز مكانتها بين الأمم.
حرس الرئاسة، بوصفه أحد القيادات الرئيسة لقواتنا المسلحة، يحمل على عاتقه مسؤولية عظيمة، تتطلب أعلى درجات الانضباط، والجاهزية، والمرونة. وقد كان لهذه القيادة، منذ نشأتها، دور محوري في حماية رموز الدولة، وتأمين المواقع الاستراتيجية، والمشاركة في العديد من المهام النوعية الدقيقة التي تتطلب تدريباً خاصاً، وجهوزية قصوى، ومهارات عالية.
وإننا في حرس الرئاسة، نحتفي بهذه الذكرى الغالية، ونحن أكثر تصميماً على المضي قدماً في طريق الولاء للوطن والقيادة، ونفخر بما تحقق من تطوير نوعي في منظومات التدريب، والتسليح، والانضباط، حتى أصبحنا اليوم مثالاً يُحتذى به في الحرفية العسكرية، والجاهزية الميدانية، والالتزام بالواجب مهما كانت التحديات. نرفع بهذه المناسبة الغالية أسمى آيات الشكر والعرفان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، الذي لم يدّخر جهداً في دعم هذه المؤسسة العسكرية، وتوفير كل مقومات التميز والريادة لها. ونؤكد لقيادتنا ووطننا أننا باقون على العهد، مرابطون خلف الراية، ثابتون على المبدأ، حراساً للوطن، وصمام أمانه في السلم كما في الأزمات.

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