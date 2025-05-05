محمد بن مبارك المزروعي: صفحات مضيئة من العزة والمجد

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي محمد بن مبارك فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، إن قرار توحيد القوات المسلحة في 6 مايو 1976 شكل منعطفاً تاريخياً ومحطة مضيئة في مسيرة اتحادنا المجيد، وفي كلمة بهذه المناسبة قال: يسعدني أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات، وأصدق مشاعر الفخر والاعتزاز، إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود ونواب الحكام. لقد شكّل قرار توحيد القوات المسلحة في السادس من مايو عام 1976 منعطفاً تاريخياً ومحطة مضيئة في مسيرة اتحادنا المجيد.

ومنذ فجر التوحيد، مضت قواتنا المسلحة في مسيرة تطور متسارعة، بإرادة لا تعرف التراجع، وبرؤية قيادية حرصت على تزويدها بأحدث منظومات الدفاع وأكثر التقنيات تقدماً.

وفي ظل عالم يموج بالتحولات المتسارعة في ميادين الأمن والدفاع، تواصل الدولة تعزيز مكانتها إقليمياً ودولياً، مستلهمة رؤية طموحة تجعلها ركناً أصيلاً في صرح الأمن والاستقرار العالمي.

ومن هذا المنطلق، فإن واجبنا الوطني يستدعي منا أن نكون دوماً على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية، دفاعاً عن الوطن، وصوناً لرايته ومكتسباته، ومواكبة لمتغيرات الدفاع العصري. نحيي اليوم ذكرى توحيد قواتنا المسلحة، وعزيمتنا لا تزيد إلا صلابة، وإيماننا لا يزيد إلا رسوخاً، وإخلاصنا لقيادتنا الرشيدة لا يعرف إلا طريق الوفاء. ونترحم على شهدائنا الأبرار، ونقف إجلالاً وإكباراً لأبطال قواتنا المسلحة، من ضباط وجنود، الذين كتبوا عبر مسيرة ما يقارب نصف قرن، صفحات مضيئة من العزة والمجد، وأثبتوا أن راية الإمارات ستبقى خفاقة، محفوظة بعزيمة أبنائها المخلصين.