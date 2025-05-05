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علوم الدار

أحمد بن حميد: حدث استراتيجي في مسيرة الاتحاد

أحمد بن حميد: حدث استراتيجي في مسيرة الاتحاد
6 مايو 2025 02:38

عجمان (وام)

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أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، أن ذكرى توحيد القوات المسلّحة مناسبة وطنية عظيمة تعكس أسمى معاني الفخر والعزة، ومحطة ملهمة تجسّد عمق الوحدة والتلاحم بين أبناء الإمارات وقيادتهم الحكيمة. وقال الشيخ أحمد بن حميد في كلمة له: «في هذه المناسبة الوطنية المجيدة، نستذكر بكل فخر واعتزاز القرار التاريخي لتوحيد القوات المسلحة في السادس من مايو 1976، والذي جسّد وحدة الإرادة والرؤية لقيادتنا الحكيمة، ليكون حدثاً استراتيجياً مفصلياً في مسيرة الاتحاد، ويرسّخ دعائم الأمن والاستقرار في دولتنا الفتيّة التي آمنت بوحدة المصير وتكاتف الجهود».
وأضاف أن القوات المسلحة كانت ولا تزال حصن الوطن وسياجه المنيع، بما تقدّمه من تضحيات وجهود عظيمة لحماية المنجزات والدفاع عن المبادئ، والمشاركة الفاعلة في تعزيز السلام إقليمياً ودولياً. وبهذه المناسبة، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة، وإلى كل فرد من أفراد قواتنا المسلحة، سائلين الله أن يحفظ الإمارات، ويديم عزّها وأمنها.

توحيد القوات المسلحة
القوات المسلحة
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أحمد بن حميد النعيمي
القوات المسلحة الإماراتية
الإمارات
عجمان
محمد بن زايد
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