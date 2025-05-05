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محمد بن سعود القاسمي: توحيد القوات المسلحة ساهم في تعزيز أركان الاتحاد

محمد بن سعود القاسمي: توحيد القوات المسلحة ساهم في تعزيز أركان الاتحاد
6 مايو 2025 02:39

رأس الخيمة (الاتحاد)

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أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن قرار توحيد القوات المسلحة الذي اتخذه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، رحمهم الله، ساهم في تعزيز قوة الاتحاد ونموه وازدهاره، ودعم أركانه واستقراره.
وقال سموه: إن قرار توحيد القوات المسلحة يحمل دلالات عميقة على اتحاد الكلمة وقوة الاتحاد ووحدة مصيره، وهو ثمرة الرؤية الثاقبة للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والآباء المؤسسين.
ووصف سموه قرار توحيد القوات المسلحة بأنه كان بمثابة محطة تاريخية وانطلاقة حقيقية نحو عملية تطوير شاملة لبناء قوة عسكرية على أعلى مستوى.
وقال سموه، إن قواتنا المسلحة تحظى بدعم ومتابعة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبيه وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات. 
ورفع سموه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وشعب  الإمارات، والمقيمين على أرضها.

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