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راشد بن سعود المعلا: قواتنا المسلحة درع الوطن وسيفه

راشد بن سعود المعلا: قواتنا المسلحة درع الوطن وسيفه
6 مايو 2025 02:39

أم القيوين (الاتحاد)

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أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، أن ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية في السادس من مايو من عام 1976، مناسبة وطنية تبعث على الفخر والاعتزاز لأبناء الإمارات، بما تحقق من إنجازات في جميع المجالات ولاسيما العسكرية.
وقال سموه، في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ«49» لتوحيد القوات المسلحة، الذي يصادف السادس من مايو من كل عام، إن الاحتفاء بهذه الذكرى الوطنية العظيمة يبعث برسالة مفادها أن قواتنا المسلحة كانت وستظل درع الوطن وسيفه، مشيداً بدورها المشهود في نشر قيم السلام وتعزيز ركائز الاستقرار.
وأشار سمو ولي عهد أم القيوين أن قواتنا المسلحة قوة خير وسلام واستقرار، تدافع عن الحق، وتبادر بمد يد العون والمساندة للجميع في شتى بقاع الأرض، وتعزز منظومة الأمن الخليجي والعربي، وتدعم كافة مساعي الاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي.
وأضاف: نستذكر اليوم بكل فخر تضحيات شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا أروع الدروس والعبر في البذل والعطاء والذود عن الوطن وحماية مقدراته، وجسدوا رسالة دولة الإمارات الإنسانية النبيلة ونهجها الراسخ الداعي لتحقيق السلام والتنمية في العالم أجمع.
وتوجه سموه بالدعاء إلى المولى العلي القدير، أن يحفظ قيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم، وأن تظل قواتنا المسلحة الباسلة رمزاً للفداء والصمود والحصن الحصين والدرع المتين، وصمام أمن وأمان واستقرار للوطن والمواطن.

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محمد بن زايد
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