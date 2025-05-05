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سلطان بن أحمد القاسمي: علامة فارقة في تاريخ وطننا

سلطان بن أحمد القاسمي: علامة فارقة في تاريخ وطننا
6 مايو 2025 02:39

الشارقة (الاتحاد)

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أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، إن توحيد القوات المسلحة علامة فارقة في تاريخ وطننا، حيث كان توحيدها خطوة تاريخية عززت أمن الوطن ووحدته، وأساساً متيناً لمسيرة تطور متواصلة ومستمرة، وقال سموه في كلمة بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة:
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية مناسبة عطرة تذكرنا بمسيرة الوحدة والتماسك والقرار الذي شكل علامة فارقةً في تاريخ وطننا، حيث كان توحيد القوات المسلحة خطوة تاريخية عززت أمن الوطن ووحدته، وأساساً متيناً لمسيرة تطور متواصلة ومستمرة. تظل القوات المسلحة الإماراتية رمزاً للعزة والكرامة، ودرعاً يحمي مكتسبات الوطن ويرفع رايته عالياً في كل المحافل، إن جنودنا البواسل يقدمون أروع الأمثلة في التضحية والفداء، ليس فقط في الدفاع عن تراب هذا الوطن والمساهمة في تطور ونماء المجتمع، بل أيضاً في مد يد العون والمساعدة لإخوانهم في الدول الشقيقة، انطلاقاً من مبادئنا الأصيلة في التعاون والتضامن الإنساني.
نسأل الله تعالى أن يحفظ الإمارات وقيادتها الرشيدة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يمنح قواتنا المسلحة الباسلة المزيد من القوة والعزيمة لمواصلة مسيرة العطاء والتميز، كما نتمنى للقوات المسلحة أن تشهد مزيداً من التطور والازدهار، لتبقى شاهدةً على إنجازات دولتنا الفتية وسواعد أبنائها المخلصين، دمتم يا رجال الوطن سواعدَ خيرٍ وعطاء، ودمتم حماةً لهذا الصرح الشامخ، سائلين المولى عز وجل أن يكلل جهودكم بالنجاح والتوفيق.

سلطان بن أحمد القاسمي
الشارقة
الإمارات
رئيس الدولة
محمد بن زايد
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القوات المسلحة الإماراتية
توحيد القوات المسلحة
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