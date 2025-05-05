الثلاثاء 6 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن سالم القاسمي: قواتنا المسلحة تجسد  أسمى معاني البطولة

عبدالله بن سالم القاسمي: قواتنا المسلحة تجسد  أسمى معاني البطولة
6 مايو 2025 02:40

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تنتصر.. «العدل الدولية» تشطب القضية المرفوعة ضد الدولة
ممثلة الدولة أمام محكمة العدل الدولية لـ «الاتحاد»: القضية انتهت والإمارات تدعم السلام

أكد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أن قرار توحيد القوات المسلحة كان نواةً للأمن والاستقرار، ودرعاً يحمي مكتسبات الوطن ويعزز من مسيرة التقدم والازدهار. وفي كلمة بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة الـ 49، قال سموه:
شكّل توحيد القوات المسلحة قبل 49 عاماً علامة فارقة في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد كان قرار توحيد القوات المسلحة نواةً للأمن والاستقرار، ودرعاً يحمي مكتسبات الوطن، ويعزز من مسيرة التقدم والازدهار التي كان الأمن والأمان سبباً في تمكين شعب الاتحاد لتحقيقها.
إن القوات المسلحة الإماراتية هي رمز للفخر والاعتزاز، وتجسد أسمى معاني البطولة والتضحية في الدفاع عن تراب هذا الوطن الغالي، نثمن اليوم جهود الجنود البواسل، الذين يقفون كالجبال الشامخة في وجه كل التحديات، ويشاركون بجدٍ واجتهاد في مسيرة تطور الدولة وازدهارها، إن تضحياتهم وإخلاصهم هي الأساس المتين الذي يُبنى عليه حاضرنا المشرق ومستقبلنا الواعد، فهم بحقّ سند الوطن وحُماته. 
نسأل الله أن يحفظ الإمارات وقيادتها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يكلل جهود قواتنا المسلحة بالنصر والتمكين، كما نرجو لهذا الصرح العسكري أن يظل منارةً للعطاء والانتماء، ورمزاً لوحدة الوطن وترابط أبنائه، متمنين لدولة الإمارات بكافة مؤسساتها ومجتمعاتها مزيداً من التقدم والإنجازات، خدمةً للوطن ورفعته.

توحيد القوات المسلحة
القوات المسلحة
عبدالله بن سالم القاسمي
رئيس الدولة
الشارقة
القوات المسلحة الإماراتية
الإمارات
محمد بن زايد
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعتمد إجازة جديدة بحكومة الشارقة بمسمى «إجازة الرعاية»
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد إجازة جديدة بحكومة الشارقة بمسمى «إجازة الرعاية»
5 مايو 2025
فريق الإمارات أثناء جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تنتصر.. «العدل الدولية» تشطب القضية المرفوعة ضد الدولة
اليوم 02:42
ريم كتيت تدلي بتصريحات لوسائل الإعلام إثر قرار «محكمة العدل» في لاهاي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ممثلة الدولة أمام محكمة العدل الدولية لـ «الاتحاد»: القضية انتهت والإمارات تدعم السلام
اليوم 02:42
وفد الدولة خلال مؤتمر صحفي عقب قرار “محكمة العدل” في لاهاي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سقوط مدوٍ لزيف «جماعة البرهان»
اليوم 02:42
دعم الإمارات ساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تواصل حفر الآبار لتأمين احتياجات النازحين في غزة
اليوم 02:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©