عمار النعيمي: لحظة فارقة في مسيرتنا الوطنية

عجمان (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أن توحيد القوات المسلحة الإماراتية شكّل حجر الأساس لأمن هذا الوطن واستقراره وسيادته، ورسّخ وحدة المصير، وأرسى دعائم قوة نابعة من روح الاتحاد.

وقال سموه في كلمة بمناسبة الذكرى الـ 49 لتوحيد القوات المسلحة: لقد كان السادس من مايو عام 1976 لحظة فارقة في مسيرتنا الوطنية، يوماً التقت فيه الإرادة السياسية بالرؤية الاستراتيجية، لتتشكل نواة جيش موحّد يحمل راية الدولة، ويحمي مكتسباتها، في تجسيد حيّ لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه المؤسسين، رحمهم الله، الذين آمنوا بأن الاتحاد لا يكتمل إلا بدرع يحميه وحصن يذود عنه.

ورفع سموه أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات، وإلى إخوانه أولياء العهود ونوّاب الحُكّام، وإلى شعب الإمارات العزيز.

وقال: كما نُحيّي رجال القوات المسلحة، قادةً وضباطاً وجنوداً، أولئك الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكانوا حصن الوطن، وعنوان عزّته.

وقال سموه: في هذه الذكرى المجيدة، نستذكر بفخر شهداءنا الأبرار، الذين كتبوا بدمائهم أنصع صفحات المجد، وبقوا في وجداننا مناراتٍ للهداية والتضحية. ونجدد اليوم عهد الولاء لقيادتنا الرشيدة، ونمضي خلف توجيهاتها لتعزيز مكتسباتنا الوطنية، وتحصين أمننا، وترسيخ مكانتنا بين الأمم.