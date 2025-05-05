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سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي: يومٌ خالد من أيام الوطن الغالي

سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي: يومٌ خالد من أيام الوطن الغالي
6 مايو 2025 02:40

الشارقة (الاتحاد)

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قال سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، إن القوات المسلحة منذ توحيدها قبل 49 عاماً ظلت العينُ الساهرة والحارس الأمين لمجتمعنا والأرض والأهل والعرض. وقال في كلمة بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة:
في ذكرى توحيد القوات المسلحة الـ49، نحتفل في بلادنا بواحدة من أهم اللحظات التاريخية التي انعكست على وحدة واتحاد الوطن، وعلى التنمية الشاملة والمستدامة التي زيّنت ورسمت ملامح طريق دولة الإمارات العربية المتحدة نحو المستقبل، حيث توحّدت الكلمة في سبيل أمن وأمان واستقرار المجتمع وحفظه وصونه، ودفعه نحو الجّد والاجتهاد والعمل الدؤوب من أبنائه وبناته في ميادين العزّ والشرف.
لقد ظلّت القوات المسلحة منذ توحيدها قبل 49 عاماً العين الساهرة والحارس الأمين لمجتمعنا والأرض والأهل والعرض، ومن هنا كان اهتمام القيادة الرشيدة بالقوات المسلحة وتطويرها جزءاً أساسياً يُكملُ البنيان القوي الذي قامت عليه بلادنا، ويُرسّخ مفاهيم العزم والفخر والذود عن حياض الوطن وترابه الغالي.
إن هذا اليوم يومٌ خالد من أيام الوطن الغالي، ويُمثّل أحد أهمّ مرتكزات دولة الاتحاد والوحدة التي عملت على توفير القدرات الكبيرة لتطوير القوات المسلحة، وأبنائنا وبناتنا من العاملين فيها في مختلف التخصصات، فكان أن انطلقت نهضةٌ كبرى وفق استراتيجية واضحة لتكون قواتنا في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لحماية البلاد والعباد ومكتسبات الوطن، والإسهام في كافة المهمات الوطنية الكبرى لتبقى القوات المسلحة الإماراتية رمزاً للفخر والانتماء والعطاء، وركناً أصيلاً في تاريخ وحاضر ومستقبل الدولة.

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