الثلاثاء 6 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يشهد حفل توزيع جائزة بريتزكر للهندسة المعمارية لعام 2025

خالد بن محمد بن زايد يشهد حفل توزيع جائزة بريتزكر للهندسة المعمارية لعام 2025
5 مايو 2025 23:10

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل جائزة بريتزكر للهندسة المعمارية لعام 2025 الذي أقيم في متحف اللوفر أبوظبي.

ويُجسد تنظيم هذا الحفل أهمية تعزيز الحوار الفكري والتبادل الإبداعي، من خلال دعم مشاريع الهندسة والتصاميم المعمارية كركائز أساسية للتنمية المستدامة والدبلوماسية الثقافية.

وترتكز مسيرة أبوظبي في تطوير مشهدها المعماري والثقافي إلى عقود من الاستثمار المدروس، شملت الحفاظ على الموروث العمراني عبر مشاريع، مثل ترميم قصر الحصن والمجمع الثقافي، إلى جانب تطوير معالم معمارية عالمية حديثة، مثل متحف اللوفر أبوظبي من تصميم المعماري جان نوفيل «الحائز جائزة بريتزكر عام 2008»، ومتحف زايد الوطني من تصميم المعماري نورمان فوستر «الحائز جائزة بريتزكر عام 1999»، ومتحف جوجنهايم أبوظبي من تصميم المعماري فرانك غيري «الحائز جائزة بريتزكر عام 1989».

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية التركي
هزاع بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف أحمد سعيد أحمد بن دري الفلاحي

وتعكس هذه المشاريع التزام أبوظبي طويل الأمد بتشكيل مشهد حضري غني ثقافياً وشامل يعكس خصوصية الدولة ويواكب متطلبات العصر، ما يرسّخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للتبادل الثقافي والتميز المعماري.

وقد استضاف متحف اللوفر أبوظبي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مراسم الحفل الذي تم خلاله تكريم المعماري الصيني ليو جياكون بمنحه جائزة بريتزكر لعام 2025، بحضور نخبة من أبرز الشخصيات في مجال الهندسة المعمارية العالمية، بما في ذلك عدد من الفائزين السابقين بالجائزة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
متحف اللوفر
الهندسة المعمارية
متحف اللوفر أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
الإمارات
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعتمد إجازة جديدة بحكومة الشارقة بمسمى «إجازة الرعاية»
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد إجازة جديدة بحكومة الشارقة بمسمى «إجازة الرعاية»
اليوم 20:16
طالب بن صقر يحضر حفل زفاف أحمد سعيد بن دري الفلاحي
علوم الدار
طالب بن صقر يحضر حفل زفاف أحمد سعيد بن دري الفلاحي
6 مايو 2025
مروحية "بلاك هوك" الأميركية
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي يوقف رحلاته الجوية قرب مطار واشنطن
اليوم 23:57
جانب من الندوة
التعليم والمعرفة
«أبوظبي للكتاب» يستضيف ندوة حول دور المرأة في بناء السلام
اليوم 23:32
خالد بن محمد بن زايد يشهد حفل توزيع جائزة بريتزكر للهندسة المعمارية لعام 2025
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يشهد حفل توزيع جائزة بريتزكر للهندسة المعمارية لعام 2025
اليوم 23:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©