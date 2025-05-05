خالد بن محمد بن زايد يشهد حفل توزيع جائزة بريتزكر للهندسة المعمارية لعام 2025

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل جائزة بريتزكر للهندسة المعمارية لعام 2025 الذي أقيم في متحف اللوفر أبوظبي.

ويُجسد تنظيم هذا الحفل أهمية تعزيز الحوار الفكري والتبادل الإبداعي، من خلال دعم مشاريع الهندسة والتصاميم المعمارية كركائز أساسية للتنمية المستدامة والدبلوماسية الثقافية.

وترتكز مسيرة أبوظبي في تطوير مشهدها المعماري والثقافي إلى عقود من الاستثمار المدروس، شملت الحفاظ على الموروث العمراني عبر مشاريع، مثل ترميم قصر الحصن والمجمع الثقافي، إلى جانب تطوير معالم معمارية عالمية حديثة، مثل متحف اللوفر أبوظبي من تصميم المعماري جان نوفيل «الحائز جائزة بريتزكر عام 2008»، ومتحف زايد الوطني من تصميم المعماري نورمان فوستر «الحائز جائزة بريتزكر عام 1999»، ومتحف جوجنهايم أبوظبي من تصميم المعماري فرانك غيري «الحائز جائزة بريتزكر عام 1989».

وتعكس هذه المشاريع التزام أبوظبي طويل الأمد بتشكيل مشهد حضري غني ثقافياً وشامل يعكس خصوصية الدولة ويواكب متطلبات العصر، ما يرسّخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للتبادل الثقافي والتميز المعماري.

وقد استضاف متحف اللوفر أبوظبي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مراسم الحفل الذي تم خلاله تكريم المعماري الصيني ليو جياكون بمنحه جائزة بريتزكر لعام 2025، بحضور نخبة من أبرز الشخصيات في مجال الهندسة المعمارية العالمية، بما في ذلك عدد من الفائزين السابقين بالجائزة.