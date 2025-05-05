شرطة أبوظبي تطلع على ممارسات التدريب في الدوريات بأميركا

أبوظبي (الاتحاد)

زار فريق المقارنات المعيارية للدوريات الأمنية التابع للجنة تطوير الدوريات في شرطة أبوظبي، الولايات المتحدة الأميركية للاطلاع على أفضل الممارسات التدريبية المرتبطة بمهام العمل في الدوريات الشرطية في كل من نيويورك وفيرجينيا وميشيغان ونيفادا وأريزونا وكاليفورنيا وسانتياغو.

وأشاد العقيد الركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس لجنة تطوير الدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، بنتائج الزيارة وأهميتها في تبادل الخبرات، والاطلاع على المستجدات في مجالات العمل الشرطي والأمني بالولايات المتحدة، بما ينعكس إيجابياً على تطوير التطبيقات والممارسات المتبعة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وجرى خلال الزيارات بحث التنسيق والتعاون في مجالات العمل الشرطي والأمني، وتبادل المعارف العلمية والتخصصية، وإجراء مقارنة معيارية لأفضل الممارسات والخدمات التطويرية، إلى جانب الاطلاع على الدور الريادي لأكاديميات التدريب في الولايات المتحدة، وجهودها في تطبيق أحدث التقنيات المعاصرة في مجالات التدريب الشرطي والأمني الحديث، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وشملت الزيارة في نيويورك أكاديمية التدريب وتطبيقات المطاردة، طيران الشرطة الأميركية (العمودية، الدرونز)، ومركز الداخلية، ومركز الطرق السريعة، ومركز القيادة والتحكم، ومركز الفرسان الشرطي، وجرى خلالها عقد اجتماع مع قيادات من شرطة نيويورك، تم خلاله بحث التنسيق والتعاون. وبحث الوفد خلال زيارته لولاية فيرجينيا سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات المشتركة مع مسؤولي التدريب والتنسيق مع منظمة السلامة المرورية في متطلبات سياسة القيادة الآمنة وزار أكاديمية ميتشغان، وتعرف إلى آلية التدريب النظري والعملي.

تقنيات متطورة وأجهزة ذكية

تضمنت زيارة الوفد لأكاديمية التدريب في ولاية نيفادا تقديم عرض نظري عن التطبيقات والممارسات، ومشاركة المدربين في التطبيقات العملية، وزيارة طيران الشرطة، وشارك في أول يوم تدريبي خلال زيارته لأكاديمية التدريب في ولاية أريزونا، كما زار متحف الشرطة وشارك مع المدربين في التجارب الميدانية، واطلع على التقنيات المتطورة في معرض الأجهزة الذكية.

وشملت الزيارة لولاية كاليفورنيا التعرف على الجهود الشرطية في تطبيق أفضل الممارسات بأكاديمية التدريب، والاطلاع على تطبيقات الرماية وآلية التقييم.. واختتم وفد شرطة أبوظبي زيارته للولايات المتحدة بالاطلاع على أفضل الممارسات الشرطية في أكاديمية التدريب بمدينة سانتياغو، والمشاركة مع المدربين في المهام العملية.

وضم وفد شرطة أبوظبي العقيد سعيد علي الحساني رئيس الفريق، وعضوية كل من المقدم محمد الحمادي، رئيس قسم معهد العدالة الجنائية، والمقدم خالد بن بشر، رئيس قسم إدارة أسطول المركبات، والنقيب عبدالمجيد الجابري، مدير فرع الاستراتيجية والتطوير المؤسسي والمدربين، المساعد أول هادف الظاهري، والمساعد أول سالم الساعدي.