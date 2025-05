"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد عبر منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 18 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.





The #lowest_temperature recorded over the country today morning is 18°C in Raknah (Al Ain) at 06:00 UAE Local time. pic.twitter.com/Rkuq9RfWEb