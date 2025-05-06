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"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة
6 مايو 2025 09:15

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد عبر منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 18 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الأرصاد
المركز الوطني للأرصاد
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