تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

دعا المركز الوطني للأرصاد، الجمهور، إلى توخي الحذر، من تدني مدى الرؤية الأفقية، على بعض المناطق الساحلية والداخلية بسبب الغبار، وأشار إلى استمراره حتى مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضح الأرصاد، عبر منصة إكس:أن رياحاً شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 3000 متر على بعض المناطق الساحلية والداخلية وذلك من الساعة 10:00 وحتى الساعة 20:00 اليوم الثلاثاء.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا يصبح مغبراً وغائماً جزئياً، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة غرباً.