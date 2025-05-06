الثلاثاء 6 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات

أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات
6 مايو 2025 17:22

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الثلاثاء، في دولة الإمارات.
وأوضح "المركز" في منشور على حسابه الرسمي في منصة "إكس" بأن "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 46 درجة مئوية في مطار الفجيرة الدولي الساعة 14:50 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

أخبار ذات صلة
"الأرصاد": انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غداً
متحف المستقبل يستضيف فعاليات حول التكنولوجيا والحوكمة والصحة الذهنية

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
درجات الحرارة
مطار الفجيرة
حالة الطقس
المركز الوطني للأرصاد
ارتفاع درجات الحرارة
حالة الطقس في الإمارات
الإمارات
مطار الفجيرة الدولي
أخبار الطقس في الإمارات
طقس الإمارات
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اليوم 12:02
انتخاب ميرتس مستشاراً لألمانيا
الأخبار العالمية
انتخاب ميرتس مستشاراً لألمانيا
اليوم 18:24
المفوضية الأوروبية تعتزم حظر جميع واردات الغاز الروسي
الأخبار العالمية
المفوضية الأوروبية تعتزم حظر جميع واردات الغاز الروسي
اليوم 18:18
إجراء جولة تصويت ثانية لانتخاب مستشار جديد في ألمانيا
الأخبار العالمية
إجراء جولة تصويت ثانية لانتخاب مستشار جديد في ألمانيا
اليوم 17:55
"الأرصاد": انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غداً
علوم الدار
"الأرصاد": انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غداً
اليوم 17:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©