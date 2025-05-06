أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الثلاثاء، في دولة الإمارات.

وأوضح "المركز" في منشور على حسابه الرسمي في منصة "إكس" بأن "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 46 درجة مئوية في مطار الفجيرة الدولي الساعة 14:50 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

#أعلى_درجة_حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 46 درجة مئوية في مطار الفجيرة الدولي الساعة 14:50 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

The #highest_temperature recorded over the country today is 46°C in Fujairah International Airport at 14:50 UAE Local time. pic.twitter.com/PHBOEHYy39 — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) May 6, 2025