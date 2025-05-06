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علوم الدار

"الأرصاد": انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غداً

"الأرصاد": انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غداً
6 مايو 2025 17:54

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً مغبراً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً خاصةً على البحر، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وحركتها شمالية غربية، وسرعتها 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الاضطراب، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:35، والمد الثاني عند الساعة 23:11، والجزر الأول عند الساعة 15:41، والجزر الثاني عند الساعة 05:02.
وفي بحر عمان، الموج مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:45، والمد الثاني عند الساعة 07:27، والجزر الأول عند الساعة 12:21، والجزر الثاني عند الساعة 01:23.

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