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علوم الدار

«الفارس الشهم 3» توقع مذكرة تفاهم لمشروع حفر وتجهيز آبار مياه في غزة

«الفارس الشهم 3» توقع مذكرة تفاهم لمشروع حفر وتجهيز آبار مياه في غزة
6 مايو 2025 19:00

في إطار الجهود المستمرة لتحسين الخدمات الأساسية في قطاع غزة، وقّعت عملية «الفارس الشهم 3» مذكرة تفاهم مع مصلحة مياه بلديات الساحل، لتنفيذ مشروع حفر وتجهيز آبار مياه صالحة للاستخدام في قطاع غزة، ضمن جهود تحسين البنية التحتية، وتوفير المياه في القطاع، في ظل الأزمة الخانقة والصعوبات التي يواجهها السكان. 
ويهدف المشروع إلى توفير مياه للسكان في مختلف المناطق، بما يسهم في تخفيف حدة أزمة المياه التي يعانيها السكان، حيث تشمل هذه المرحلة حفر آبار متطورة ذات قدرة إنتاجية عالية، بعد مرحلتين سابقتين؛ الأولى اعتمدت على تعزيز خطوط المياه القادمة من الجانب المصري عبر الخط الناقل باتجاه مدينة رفح، والثانية ركّزت على حفر آبار بدائية بنظام «النزّاز». 
وأكد شريف النيرب، المدير الإعلامي لعملية «الفارس الشهم 3» في قطاع غزة، أن العملية مستمرة في تنفيذ مشاريع إنسانية تهدف إلى إغاثة السكان والتخفيف من معاناتهم اليومية، موضحاً أن العملية تولي اهتماماً واضحاً لأزمة المياه التي تهدد مليون ونصف مواطن في قطاع غزة، من خلال دعم البنية التحتية، وتوفير مصادر مياه آمنة وصالحة للاستخدام. 
من جانبه، أكد عمر شتات، نائب مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل للشؤون الفنية، أن دولة الإمارات، من خلال عملية «الفارس الشهم 3»، كانت من أولى الجهات التي بادرت لخدمة سكان قطاع غزة منذ اليوم الأول للأحداث، حيث نفذت سلسلة من المشاريع الحيوية لدعم القطاعات الأساسية، لا سيما قطاع المياه، حيث بدأت العملية اليوم بإنشاء بئري مياه جديدتين في دير البلح وخانيونس، لتغطية الاحتياجات المائية لنحو 10 آلاف نسمة، في خطوة مهمة نحو التخفيف من أزمة المياه المتفاقمة. 
ويشكل هذا المشروع خطوة جديدة ضمن سلسلة التدخلات الإنسانية التي تنفذها عملية «الفارس الشهم 3» في غزة؛ بهدف التخفيف من معاناة السكان، وتوفير احتياجاتهم الأساسية، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع المياه. 

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المصدر: وام
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