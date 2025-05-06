رئيس الدولة يهنئ فريدريش ميرتس بانتخابه مستشاراً لجمهورية ألمانيا الاتحادية

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، معالي فريدريش ميرتس بانتخابه مستشاراً لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "أهنئ معالي فريدريش ميرتس بانتخابه مستشاراً لجمهورية ألمانيا الاتحادية وأتمنى له التوفيق في قيادة بلاده نحو مزيد من التقدم والازدهار، متطلعاً إلى العمل معه لتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات التنموية بما يعود بالخير والنماء على بلدينا وشعبينا".

أهنئ معالي فريدريش ميرتس بانتخابه مستشاراً لجمهورية ألمانيا الاتحادية وأتمنى له التوفيق في قيادة بلاده نحو مزيد من التقدم والازدهار، متطلعاً إلى العمل معه لتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات التنموية بما يعود بالخير والنماء على بلدينا وشعبينا. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) May 6, 2025