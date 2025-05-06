الثلاثاء 6 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يهنئ فريدريش ميرتس بانتخابه مستشاراً لجمهورية ألمانيا الاتحادية

رئيس الدولة يهنئ فريدريش ميرتس بانتخابه مستشاراً لجمهورية ألمانيا الاتحادية
6 مايو 2025 19:15

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، معالي فريدريش ميرتس بانتخابه مستشاراً لجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "أهنئ معالي فريدريش ميرتس بانتخابه مستشاراً لجمهورية ألمانيا الاتحادية وأتمنى له التوفيق في قيادة بلاده نحو مزيد من التقدم والازدهار، متطلعاً إلى العمل معه لتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات التنموية بما يعود بالخير والنماء على بلدينا وشعبينا".

أخبار ذات صلة
ميرتس يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان الألماني
زيلينسكي يهنئ ميرتس على انتخابه مستشاراً لألمانيا

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رئيس الدولة
محمد بن زايد
الإمارات
ألمانيا
مستشار ألمانيا
المستشار الألماني
فريدريش ميرتس
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اليوم 12:02
رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
اليوم 18:59
نازحون كونغوليون في مدرسة بمقاطعة شمال كيفو (أرشيفية)
الأخبار العالمية
رواندا تكشف عن تفاصيل اتفاق السلام مع الكونغو الديمقراطية
اليوم 20:16
ميرتس يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان الألماني
الأخبار العالمية
ميرتس يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان الألماني
اليوم 20:15
150 ألف درهم عقوبات «ديربي دبي»
الرياضة
150 ألف درهم عقوبات «ديربي دبي»
اليوم 19:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©