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رئيس الدولة يستقبل وفد دائرة التمكين الحكومي والفائزين بالدورة الأولى من «جائزة أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد»

رئيس الدولة يستقبل وفد دائرة التمكين الحكومي والفائزين بالدورة الأولى من «جائزة أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد»
6 مايو 2025 20:26

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم في قصر البحر بأبوظبي، وفد دائرة التمكين الحكومي  أبوظبي والفائزين بالدورة الأولى من «جائزة أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد» التي تنظمها الدائرة.. وذلك بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وهنأ سموه الفائزين بالجائزة، مشيداً بمبادراتهم النوعية في الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدم إلى المجتمع، وحثهم على مواصلة الابتكار والتميز.
كما تبادل سموه مع «فريق عمل تجربة المتعاملين» في الدائرة الأحاديث حول أهم المبادرات التي تنفذها الدائرة للارتقاء بخدماتها، مشيراً سموه إلى أهمية تفاعل الجهات الحكومية الخدمية مع المجتمع لتقديم خدمات ذات كفاءة وفاعلية تلبي متطلبات مختلف فئاته، بجانب العمل على تحفيز الأفراد والشركات على التعاون والابتكار لإحداث تأثير إيجابي في المجتمع.
من جانبه، عبر وفد الدائرة عن حرصه على مواصلة الجهد من أجل تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة إلى المتعاملين وتحسين الوصول إليها، من خلال توفير أحدث الحلول التكنولوجية في هذا المجال.

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