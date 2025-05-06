الثلاثاء 6 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نتائج واعدة لعلاج مبتكر بالخلايا الجذعية لآلام أسفل الظهر المزمنة

مركز أبوظبي للخلايا الجذعية
6 مايو 2025 21:02

أعلن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، بالتعاون مع مستشفى ياس كلينك، عن نتائج مبشّرة لعلاج مبتكر يعتمد على الخلايا الجذعية، أظهر فعالية عالية في التخفيف من آلام أسفل الظهر المزمنة المرتبطة بالتهاب الفقرات القَطَنية، في إنجاز يُعدّ اختراقاً طبياً في مجال الطب التجديدي.
وتُعد هذه الحالة من أكثر أسباب آلام الظهر المزمنة شيوعاً، حيث تؤثر على ما يصل إلى 45% من المرضى، ويمنح هذا العلاج أملاً جديداً للمرضى الذين لم تستجب حالتهم للعلاجات التقليدية.
وأوضحت الدكتورة ميسون آل كرم، المدير التنفيذي الطبي في مستشفى ياس كلينك، أن الفريق الطبي نجح في تطبيق علاجين مبتكرين هما "العلاج بالخلايا المناعية أحادية الخلية"، و"الخلايا الجذعية الوسيطة المشتقة من الحبل السري (UC-MSC)".
وأظهرت النتائج انخفاضاً بنسبة 61% في مستويات الألم، وتحسناً بنسبة 58% في درجات الإعاقة خلال أربعة أسابيع فقط.
كما أشار استبيان "أوزويستري" لآلام الظهر إلى تراجع الإعاقة من متوسط 32% إلى 13.4% بعد العلاج.
من جانبه وصف البروفيسور يندري فينتورا، الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية، هذه النتائج بأنها ابتكار ثوري في الطب التجديدي يُعزز من ريادة المركز في تطوير علاجات مبنية على الأدلة خاصة للحالات العظمية التي تفتقر إلى خيارات فعالة.
وأشار إلى أن هذه النتائج تمثل خطوة جديدة نحو توفير حلول علاجية مبتكرة للمرضى الذين استنفدوا العلاجات التقليدية.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار التزام المركز والمستشفى بتطبيق نهج متعدد التخصصات يجمع بين خبرات استشاريي العظام وجراحي الأعصاب وأخصائيي الطب التجديدي، ما يعزز فرص تقديم علاج متكامل وفق أعلى المعايير العالمية.
كما يؤكد هذا الابتكار ريادة دولة الإمارات في تبني التقنيات الطبية المتقدمة، وترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للطب التجديدي والعلاجات المبتكرة.

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد يحضر حفل الذكرى الـ49 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية
بحضور خالد بن محمد بن زايد.. "جي 42" و"سيسكو" توسعان تعاونهما الاستراتيجي لتعزيز الابتكار والبنية التحتية في الذكاء الاصطناعي
المصدر: وام
أبوظبي
مركز أبوظبي للخلايا الجذعية
الإمارات
آلام أسفل الظهر
الخلايا الجذعية
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اليوم 12:02
رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
اليوم 18:59
مهاجرون على متن قارب خلال محاولة هجرة غير شرعية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس: لن نكون أرض إقامة أو عبور للمهاجرين غير الشرعيين
اليوم 22:10
حمدان بن محمد يحضر حفل الذكرى الـ49 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية
علوم الدار
حمدان بن محمد يحضر حفل الذكرى الـ49 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية
اليوم 22:06
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: الصين مستعدة للتفاوض على اتفاق تجاري
اليوم 21:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©