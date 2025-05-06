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علوم الدار

الإمارات تشارك الجامعة العربية الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية

الإمارات تشارك الجامعة العربية الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية
6 مايو 2025 23:34

تشارك جمعية الإمارات للملكية الفكرية في الاحتفالية التي نظمتها جامعة الدول العربية اليوم بمقرها بالقاهرة، بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية لعام 2025، تحت شعار: «الملكية الفكرية والموسيقى: استشعار إيقاع الملكية الفكرية».
مثل الجمعية في الاحتفالية سعادة اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، الذي استعرض خلال الفعالية ورقة عمل بعنوان: «جهود جمعية الإمارات للملكية الفكرية في تعزيز الإبداع الموسيقي في إطار حماية حقوق الملكية الفكرية».
وسلط العبيدلي الضوء على أبرز المبادرات والمشاريع التي أطلقتها الجمعية لدعم المبدعين الموسيقيين، وتعزيز بيئة قانونية محفزة للابتكار والإبداع في الإمارات، بما يتماشى مع التوجهات الإستراتيجية لتعزيز الاقتصاد المعرفي في المنطقة.
وأكد سعادته أن مشاركة الجمعية تأتي في إطار دعم الجهود الإقليمية لترسيخ الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، لا سيما في المجالات الإبداعية كالموسيقى، التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الإبداعي العربي.
وأضاف أن هذه المشاركة تجسد التزام الجمعية بدورها الريادي في نشر ثقافة الملكية الفكرية، مشدداً على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات العربية لمواجهة التحديات المستقبلية في هذا المجال الحيوي.

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