جزيرة السعديات أبوظبي تطرح باقات متكاملة تشمل معالم ثقافية ووجهات عائلية

أعلنت جزيرة السعديات أبوظبي، إطلاق مجموعة جديدة من باقات العطلات المتكاملة، التي تجمع بين الإقامة الفاخرة والأنشطة الثقافية والترفيهية والتجارب العائلية، ضمن عروض حصرية متوفرة عبر الموقع الإلكتروني (SaadiyatIsland.ae).

وتوفر هذه الباقات للزوار فرصة للاستمتاع بتجربة متكاملة تعكس ما تتميز به الجزيرة من تنوع غني يجمع بين الرفاهية والمضمون الثقافي.

ويعد عرض «الإقامة واللعب» خياراً مثالياً للزوار الراغبين في الاستمتاع بتجربة متكاملة تجمع بين الاسترخاء والترفيه والثقافة، حيث يشمل الإقامة في أحد منتجعات جزيرة السعديات الفاخرة، مع دخول يومي إلى أحد المدن الترفيهية على جزيرة ياس، إضافة إلى تذاكر دخول شاملة إلى «تيم لاب فينومينا أبوظبي» - الوجهة الفنية الرقمية الجديدة التي تمزج بين الطبيعة والتكنولوجيا ضمن تجربة حسية متقدمة.

كما يتضمن العرض وجبة إفطار يومية، وإمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ، ما يجعل من هذه الإقامة تجربة متكاملة تلبي مختلف احتياجات الزوار.

وللباحثين عن تجارب ترفيهية فريدة، توفر باقة «الإقامة والفعاليات» فرصة لحضور أبرز فعاليات الموسم في أبوظبي، مع تذاكر مجانية إلى «تيم لاب فينومينا أبوظبي» وأولوية الوصول إلى مجموعة مختارة من العروض والأنشطة الثقافية والموسيقية.

ويضم برنامج هذا الموسم مجموعة من أبرز الفعاليات، من بينها المسرحية الموسيقية العالمية (ماما ميا) من 11 إلى 22 يونيو، وحفل أندريه ريو في 18 أكتوبر، وسباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 من 5 إلى 7 ديسمبر، إلى جانب عروض موسم الكوميديا الذي يستمر حتى 12 يوليو.

كما يتوفر عرض «الدخول المجاني للأطفال» في جزيرة السعديات خلال الفترة من 1 يونيو إلى 30 سبتمبر 2025، ليمنح العائلات تجربة صيفية فريدة، حيث يشمل العرض إقامة مجانية لطفلين دون سن 12 عاماً عند الإقامة مع شخصين بالغين في الغرفة نفسها، وذلك خلال الفترة من 1 يونيو إلى 30 سبتمبر 2025.

ويتضمن العرض وجبات مجانية للأطفال ضمن باقة الطعام المحجوزة، بالإضافة إلى دخول غير محدود إلى المدن الترفيهية في جزيرة ياس، وهي «عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي»، و«ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، و«عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي»، و«سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، ويشمل العرض كذلك دخولا مجانيا لجميع أفراد العائلة إلى «تيم لاب فينومينا أبوظبي».

ولمحبي الملامح الثقافية المميزة، تتوفر تذاكر دخول فردية إلى «تيم لاب فينومينا أبوظبي» عبر «الإنترنت»، لتتيح تجربة حسّية غامرة ومتجددة تجمع بين الضوء والصوت والفضاء، إذ باتت هذه الوجهة الفنية من أبرز التجارب الثقافية في المنطقة، وتقع على مسافة قصيرة من وسط مدينة أبوظبي.