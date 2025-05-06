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علوم الدار

تخريج دورة «حماية الشخصيات التأسيسية» بدبي

التدريبات الميدانية (من المصدر)
7 مايو 2025 03:01

دبي (الاتحاد)

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شهد اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، حفل تخريج دورة «حماية الشخصيات التأسيسية» للشرطة النسائية، الذي أقيم في المدينة التدريبية بمنطقة الروية، بحضور العميد بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، والعميد مصبح سعيد الغفلي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، والعميد عبيد مبارك بن يعروف الكتبي، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون أمن الهيئات، والعقيد هشام ناصر السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الطوارئ بالوكالة، إلى جانب عدد من ضباط إدارة المهام الخاصة بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة والقيادة العامة لشرطة دبي.
وقدمت خريجات الدورة البالغ عددهن 30 مُنتسبة من القيادة العامة لشرطة الفجيرة ومختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة في شرطة دبي، أمام الحضور في ميدان الروية، عرضاً عسكرياً احترافياً في التعامل مع سيناريوهات مختلفة، أظهر مدى الجاهزية.
وهنّأ اللواء عبد الله الغيثي خريجات الدورة، مؤكداً الحرص الدائم على تأهيل ورفع كفاءة الموارد البشرية النسائية في شتى المجالات العلمية والعملية، وذلك من خلال التدريبات الميدانية التخصصية التي تخدمهن في مجال عملهن وتُمكنهم من أدائه بكل كفاءة واقتدار.
تدريب احترافي
أكد العقيد عيسى حمزة، مدير إدارة أمن وحماية الشخصيات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، أن خريجات الدورة تلقين تدريباً ميدانياً احترافياً، وسيتمكنّ من خوض مجالات ميدانية مهمة في التعامل مع الحالات الطارئة غير المتوقعة، إلى جانب المهام التخصصية المرتبطة بالعمليات الشرطية وتنفيذ القانون.
وأشاد العقيد عيسى حمزة بما أظهرته خريجات الدورة من مهارات عالية في التدريب والتعامل مع السيناريوهات المختلفة، وحرصهن الكبير على إثبات جدارتهن وقدراتهن في التعامل عمليات التدريب المختلفة.

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