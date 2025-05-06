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علوم الدار

أسبوعان «مهلة» لـ «المدارس الخاصة» في دبي لتقديم طلبات رفع رسوم العام المقبل

مبنى هيئة المعرفة والتنمية البشرية (من المصدر)
7 مايو 2025 03:02

دينا جوني (دبي) 

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منحت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي المدارس الخاصة الربحية في الإمارة مهلة أسبوعين لتقديم طلباتها بشأن رفع رسومها للعام الدراسي المقبل 2025-2026، للنظر فيها وفقاً للإجراءات المعتمدة.
اعتمدت «الهيئة» مؤشر تكلفة التعليم للعام الدراسي 2025-2026 بنسبة 2.35%، وذلك بناءً على المراجعة السنوية للبيانات المالية المدققة للمدارس الخاصة الربحية في دبي، بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية.
ودعت «الهيئة» جميع المدارس الخاصة الراغبة في تعديل رسومها الدراسية إلى تقديم طلباتها للدراسة والاعتماد، على ألا تتجاوز الزيادة الحد الأقصى المحدد وفق مؤشر تكلفة التعليم. ويتولى فريق مختص في «الهيئة» مراجعة هذه الطلبات للتأكد من مطابقتها للمعايير والشروط المعتمدة. وأكدت «الهيئة» أن المدارس الخاصة التي لم يمضِ على تشغيلها في دبي ثلاث سنوات غير مؤهلة لتقديم طلبات رفع الرسوم.
ويُعد مؤشر تكلفة التعليم مقياساً لفهم النفقات والتكاليف المرتبطة بتقديم الخدمات التعليمية في المدارس الخاصة المؤهلة، ويشمل عوامل متعددة، منها الرواتب والأجور لأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، والخدمات المساندة، والدعم، وتكاليف الإيجار.
وشرحت «الهيئة»، أن مؤشر تكلفة التعليم يستند إلى منهجية علمية تدعم المدارس في إدارة مواردها بكفاءة، وتسهم في ضمان استدامة جودة التعليم، بما يلبي تطلعات أولياء الأمور. وأكدت أن الآلية المعتمدة لحوكمة تعديلات الرسوم الدراسية تعكس التزام «الهيئة» بمبدأ الشفافية، وتتماشى مع أهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033.
وسجّلت دبي خلال العامين الدراسيين الماضيين افتتاح 15 مدرسة خاصة جديدة، فيما تنظر «الهيئة» حالياً في أكثر من 20 طلباً لافتتاح مدارس خاصة جديدة خلال العامين الدراسيين المقبلين، بما يعزز تنوع الخيارات التعليمية أمام أولياء الأمور.
ارتفاع نسبة التحاق الطلبة 12 %
شهدت المدارس الخاصة في الإمارة نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت نسبة التحاق الطلبة إلى 12% في العام الدراسي الماضي، وبنسبة 6% في العام الدراسي الجاري 2024-2025، ليصل إجمالي عدد الطلبة إلى 387.441 طالباً وطالبة من 185 جنسية، موزعين على 227 مدرسة خاصة.

هيئة المعرفة والتنمية البشرية
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