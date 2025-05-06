«التربية والتعليم» تنظم مخيماً لتعزيز مهارات الطلبة في روسيا

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت وزارة التربية والتعليم، مخيماً تدريبياً تخصصياً في مجال الكيمياء بالتعاون مع مركز سيريوس التعليمي، ومؤسسة الموهبة والنجاح في روسيا الاتحادية، ويأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة التي تجمع بين الوزارة والمؤسسات التعليمية الريادية في روسيا، واستكمالاً للتعاون المتواصل معها في المجالات التربوية، بما يحقق رؤية الوزارة الرامية إلى تعزيز تبادل الخبرات وتطوير المهارات الأكاديمية في المجالات العلمية المتقدمة.

جاء تنظيم المخيم، الذي امتد على مدار أسبوعين، ضمن سلسلة من المبادرات التعليمية الدولية التي تحرص الوزارة على تنفيذها لتوسيع آفاق التعلم لدى الطلبة، وتوسيع مداركهم العلمية، وتمكينهم من خوض تجارب أكاديمية نوعية خارج الدولة.

وركز برنامج المخيم الذي اشتمل على ما يقارب 40 ورشة تدريبية على الدمج بين التعليم النظري والتطبيقي بأساليب تفاعلية مبتكرة تعتمد على حل المشكلات والتجريب العملي، وتسهم في تنمية قدرات الطلبة التحليلية، وتعزيز التفكير الاستنتاجي، بالإضافة إلى تطوير مهارات الطلبة في البحث والتقصي العلمي.

وتضمّن البرنامج التعليمي للمخيم سلسلة من الدروس والمحاضرات النظرية المتخصصة، التي شملت مفاهيم الكيمياء النظرية، والكيمياء العضوية وغير العضوية، والكيمياء التحليلية، والكيمياء الفيزيائية.

في المقابل، تركّز التدريب العملي داخل المختبرات على التجارب الكيميائية المتقدمة، بهدف تعزيز المهارات التطبيقية للطلبة، وتزويدهم بخبرات مباشرة في تحضير المحاليل، وعمليات المعايرة، واستخدام الأجهزة التحليلية، وتطبيق أسس التجريب العلمي بدقة عالية.

وشمل برنامج التدريب ورشاً متنوعة مثل صناعة أجزاء داعمة للهواتف باستخدام مواد مختلطة إلى جانب تنظيم زيارات أبرزها زيارة متاحف علمية بالإضافة إلى زيارة مركبة الفضاء بوران الروسية. كما ونظم طلبتنا على هامش الزيارة بالتعاون نادي الصداقة الدولي في سيريوس يوماً مفتوحاً للتعريف بالثقافة الإماراتية وقيم المجتمع الإماراتي.

اختبارات تقييمية

تم تصميم محتوى البرنامج التعليمي بأسلوب يراعي مستويات الطلبة المختلفة، ما أتاح لكل مجموعة دراسية الاستفادة القصوى من المحتوى المقدم وفقاً لاحتياجاتها الأكاديمية. كما اشتمل المخيم على مجموعة من الاختبارات التقييمية الدورية، التي هدفت إلى قياس مستوى تقدم الطلبة ومتابعة أدائهم، مع مواءمة الخطة التدريبية بناءً على نتائج هذه التقييمات، بما يضمن تحقيق الأهداف التعليمية المرجوة. وتخلل البرنامج عدد من الأنشطة الثقافية والترفيهية، التي ساهمت في تعزيز التفاعل الاجتماعي بين الطلبة وإثراء تجربتهم التعليمية في بيئة متعددة الثقافات. كما أتاح المخيم للطلبة المشاركين فرصة التفاعل المباشر مع نخبة من الأكاديميين والخبراء والخبراء من مختلف التخصصات.