تعاون بين «صحة دبي» ومجموعة مستشفيات كيمز

دبي (الاتحاد)

استقبل عوض صغيّر الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، أمس، وفداً رسمياً يمثل مجموعة مستشفيات KIMS – حيدر أباد، الهند، برئاسة الدكتور راكيش جالا نائب الرئيس الأول للأعمال الدولية والشراكات، لبحث فرص التعاون المشترك في مجالات الرعاية الصحية المتخصّصة، والتشخيص.

كما بحث الجانبان فرص وآفاق التعاون في مجالات التدريب، وتحسين تجربة المرضى، وتبادل التجارب والخبرات، والتعاون المهني بين الكوادر الطبية في الإمارات والهند، وفق شراكات فاعلة تخدم المرضى في كلا البلدين. إضافة إلى فرص تحويل المرضى من الإمارات إلى مستشفيات المجموعة في الهند، بما يسهم في تعزيز التكامل الصحي.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع، الذي حضره عدد من المدراء التنفيذيين في هيئة الصحة بدبي، فرص تعزيز القدرات التشخيصية في الإمارة، من خلال تأسيس أول مركز تشخيصي دولي تابع للمجموعة في الإمارات.

وأكد عوض صغيّر الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، خلال الاجتماع على الاهتمام البالغ، الذي توليه الهيئة لتوسيع شراكاتها الدولية واستقطاب الخبرات الطبية العالمية، بما يواكب رؤية القيادة الحكيمة، في جعل صحة الإنسان أولوية متقدمة في الخطط الحكومية.