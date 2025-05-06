الأربعاء 7 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تعاون بين «صحة دبي» ومجموعة مستشفيات كيمز

عوض الكتبي خلال استقبال الوفد الزائر (من المصدر)
7 مايو 2025 03:02

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«علاقات الشارقة» تبحث مع وفد أميركي آفاق التعاون
محمد الشرقي يستقبل سفير فنزويلا والقنصل العام لدولة الكويت

استقبل عوض صغيّر الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، أمس، وفداً رسمياً يمثل مجموعة مستشفيات KIMS – حيدر أباد، الهند، برئاسة الدكتور راكيش جالا نائب الرئيس الأول للأعمال الدولية والشراكات، لبحث فرص التعاون المشترك في مجالات الرعاية الصحية المتخصّصة، والتشخيص.
كما بحث الجانبان فرص وآفاق التعاون في مجالات التدريب، وتحسين تجربة المرضى، وتبادل التجارب والخبرات، والتعاون المهني بين الكوادر الطبية في الإمارات والهند، وفق شراكات فاعلة تخدم المرضى في كلا البلدين. إضافة إلى فرص تحويل المرضى من الإمارات إلى مستشفيات المجموعة في الهند، بما يسهم في تعزيز التكامل الصحي.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع، الذي حضره عدد من المدراء التنفيذيين في هيئة الصحة بدبي، فرص تعزيز القدرات التشخيصية في الإمارة، من خلال تأسيس أول مركز تشخيصي دولي تابع للمجموعة في الإمارات.
وأكد عوض صغيّر الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، خلال الاجتماع على الاهتمام البالغ، الذي توليه الهيئة لتوسيع شراكاتها الدولية واستقطاب الخبرات الطبية العالمية، بما يواكب رؤية القيادة الحكيمة، في جعل صحة الإنسان أولوية متقدمة في الخطط الحكومية.

صحة دبي
دبي
عوض الكتبي
هيئة الصحة
حيدر أباد
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اليوم 12:02
رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
اليوم 18:59
صقر غباش خلال توقيع مذكرة التفاهم (وام)
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يوقع مذكرة تفاهم مع الجمعية الوطنية في أذربيجان
7 مايو 2025
امرأة تواسي أخرى فقدت عائلتها جراء القصف الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي: الوضع الإنساني في غزة لا يمكن تحمله
7 مايو 2025
طفلتان فلسطينيتان نازحتان في النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
فلسطين تطالب بتحرك دولي إزاء دعوات لقصف مخازن الغذاء بغزة
7 مايو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©