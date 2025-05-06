إطلاق برنامج زمالة معتمد للإخصاب في الإمارات

أبوظبي (وام)

أطلقت مجموعة فقيه للإخصاب، أول برنامج زمالة معتمد من قبل المعهد الوطني للتخصصات الصحية في الدولة، لتخصص «طب الغدد الصماء التناسلية والعقم» يهدف إلى تعزيز كفاءة الأطباء في مجال تقنيات الإخصاب المساعد (ART).

وقال الدكتور محمد الحوقاني، الأمين العام للمعهد: إن البرنامج يشكّل نقلة نوعية في تطوير التعليم الطبي المتخصص، ويتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز التدريب الصحي وفق أعلى المعايير العالمية.

ويمتدّ البرنامج لثلاث سنوات، ويقدم منهجاً علمياً شاملاً، يتضمن التدريب السريري والبحثي والإداري، بالإضافة إلى تطوير المهارات القيادية في مجال الطب التناسلي، ويتيح للمشاركين فرصة التدريب العملي في مركز فقيه للإخصاب بأبوظبي، واكتساب خبرات متقدمة باستخدام أحدث التقنيات.

ويمنح البرنامج في نهايته ترخيصاً رسمياً للمشاركين لمزاولة تخصّص الطب التناسلي والعقم داخل دولة الإمارات، ما يجعله خطوة استراتيجية نحو دعم المنظومة الصحية وتوطين الكفاءات الطبية المتخصصة.

من جهته، قال الدكتور مايكل فقيه، مؤسس مجموعة فقيه للإخصاب، رئيس الشؤون الأكاديمية، إن إطلاق هذا البرنامج يأتي في إطار التزام المجموعة المستمر بالتميز في التعليم الطبي.