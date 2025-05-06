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«الوطنية لحقوق الإنسان» تجري زيارة تعريفية للقيادة العامة لشرطة الفجيرة

«الوطنية لحقوق الإنسان» تجري زيارة تعريفية للقيادة العامة لشرطة الفجيرة
7 مايو 2025 03:03

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبل اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، وفداً من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة مقصود كروز، رئيس الهيئة، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس الأمناء، وهم الدكتور أحمد المنصوري، الدكتور زايد الشامسي، والدكتور عبدالعزيز النومان، إلى جانب الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام، وعمرو القحطاني مدير مكتب الرئيس، وعبدالعزيز العوبثاني رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية، وفاطمة الحوسني رئيسة قسم التوعية والتثقيف، وكليثم الكعبي من المركز الإعلامي، وذلك في سياق تعزيز التعاون المؤسسي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في دولة الإمارات. 
جاءت الزيارة في إطار تعريف القيادة العامة لشرطة الفجيرة بأهداف الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين. وخلال اللقاء، قدّم وفد الهيئة عرضاً عن اختصاصاتها المستقلة ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مؤكدين أهمية التعاون مع المؤسسات الشرطية والأمنية في دعم العدالة وترسيخ القيم الإنسانية المنبثقة من القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكد مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أن هذه الزيارة تعكس حرص الهيئة على تعزيز الشراكات المحلية والتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب رفع وعي العاملين في القطاعات الحيوية بدور الهيئة وآليات التعاون معها، بهدف خلق بيئة مؤسسية داعمة للحقوق والحريات.
واختُتمت الزيارة بجولة ميدانية داخل مقر القيادة العامة لشرطة الفجيرة، حيث اطلع الوفد على أبرز الممارسات المعتمدة في خدمة الجمهور وحماية الحقوق أثناء تنفيذ الإجراءات الأمنية.

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
شرطة الفجيرة
الفجيرة
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