الأربعاء 7 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«إيدج»: توحيد القوات المسلحة الإماراتية محطة فاصلة في تاريخ الوطن

«إيدج»: توحيد القوات المسلحة الإماراتية محطة فاصلة في تاريخ الوطن
7 مايو 2025 03:02

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الوطني الاتحادي» يوقع مذكرة تفاهم مع الجمعية الوطنية في أذربيجان
عبدالله بن زايد يدعو إلى ضبط النفس بين الهند وباكستان وعدم الانجراف نحو التصعيد العسكري

أكد حمد المرر، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، أن ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية محطة فاصلة في تاريخ الوطن، حيث شكّل توحيد قواتنا المسلحة تحت راية واحدة بداية عهد جديد من القوة والتماسك والمناعة الوطنية.
وقال في تصريح له بمناسبة الذكرى الـ49 لتوحيد القوات المسلحة: «إن صدى ذلك الإنجاز العظيم يتردد في مجموعة (إيدج)، وبصفتها شريكاً موثوقاً وطويل الأمد للقوات المسلحة الإماراتية، تعتز (إيدج) بدورها المحوري في دعم جاهزيتها العملياتية وأهدافها الاستراتيجية، كما تؤدي القوات المسلحة دوراً رئيسياً في صياغة رسالة المجموعة المتمثلة في تطوير تقنيات دفاعية عالمية المستوى، تُعزّز أمن دولة الإمارات وإبراز مكانتها العالمية». وأوضح المرر أن أُسس الشراكة ودعائمها تقوم على الثقة المتبادلة والقيم المشتركة والالتزام بالتميّز، وأنه مع الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية، نتطلّع إلى المستقبل بفخر وعزم واعتزاز.

إيدج
القوات المسلحة الإماراتية
القوات المسلحة
توحيد القوات المسلحة
الإمارات
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اليوم 12:02
رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
اليوم 18:59
صقر غباش خلال توقيع مذكرة التفاهم (وام)
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يوقع مذكرة تفاهم مع الجمعية الوطنية في أذربيجان
7 مايو 2025
امرأة تواسي أخرى فقدت عائلتها جراء القصف الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي: الوضع الإنساني في غزة لا يمكن تحمله
7 مايو 2025
طفلتان فلسطينيتان نازحتان في النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
فلسطين تطالب بتحرك دولي إزاء دعوات لقصف مخازن الغذاء بغزة
7 مايو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©