«إيدج»: توحيد القوات المسلحة الإماراتية محطة فاصلة في تاريخ الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

أكد حمد المرر، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، أن ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية محطة فاصلة في تاريخ الوطن، حيث شكّل توحيد قواتنا المسلحة تحت راية واحدة بداية عهد جديد من القوة والتماسك والمناعة الوطنية.

وقال في تصريح له بمناسبة الذكرى الـ49 لتوحيد القوات المسلحة: «إن صدى ذلك الإنجاز العظيم يتردد في مجموعة (إيدج)، وبصفتها شريكاً موثوقاً وطويل الأمد للقوات المسلحة الإماراتية، تعتز (إيدج) بدورها المحوري في دعم جاهزيتها العملياتية وأهدافها الاستراتيجية، كما تؤدي القوات المسلحة دوراً رئيسياً في صياغة رسالة المجموعة المتمثلة في تطوير تقنيات دفاعية عالمية المستوى، تُعزّز أمن دولة الإمارات وإبراز مكانتها العالمية». وأوضح المرر أن أُسس الشراكة ودعائمها تقوم على الثقة المتبادلة والقيم المشتركة والالتزام بالتميّز، وأنه مع الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية، نتطلّع إلى المستقبل بفخر وعزم واعتزاز.