سالم بن سلطان: قواتنا المسلحة الدرع الحصين للوطن

رأس الخيمة (وام)

أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أن ذكرى توحيد القوات المسلحة الذي يصادف السادس من مايو من كل عام، بمثابة وسام فخر واعتزاز على صدور أبناء الإمارات.

وقال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي في تصريحه بهذه المناسبة، إنه في هذه المناسبة الوطنية نستذكر بكل فخر واعتزاز ما قام به مؤسس الوطن الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون الذين وضعوا اللبنة الأولى لهذا الصرح الشامخ، وسارت على نهجهم القيادة الرشيدة، في دعم وتقوية وتحديث قواتنا المسلحة حتى وصلت إلى مراحل متميزة، وأصبح لجيشنا شأن كبير بين جيوش العالم. وأوضح أن ميادين الشرف والكرامة ستظل شاهدة على بطولات أبناء الإمارات، وسيظل تكريم هؤلاء الأبطال واجباً وطنياً وعقيدة راسخة تؤمن بها قيادتنا الرشيدة التي تولي جل اهتمامها وعنايتها لتقدير وتكريم أبناء الوطن.