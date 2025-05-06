عبدالملك بن كايد: يوم تاريخي في المسيرة المباركة لبلادنا

رأس الخيمة (وام)

أكد معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن ذكرى الـ49 لتوحيد القوات المسلحة يوم فخرنا وعزتنا ومجدنا ووحدتنا الوطنية وقال الشيخ عبدالملك بن كايد، في تصريح له بهذه المناسبة: «إن السادس من مايو من كل عام يوم تاريخي في المسيرة المباركة لبلادنا، نجدد خلاله ولاءنا وانتماءنا لهذا الوطن الذي توّج إنجازاته ببناء قوات مسلحة محترفة وموحّدة أصبحت الدرع الحامي للوطن ومكتسباته». وأشار إلى أن قرار توحيد القوات المسلحة في السادس من مايو عام 1976 عكس الرؤية الحكيمة للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين حكام الإمارات. وأضاف: «كلنا فخر واعتزاز بالأدوار الإنسانية والخيرية لقواتنا المسلحة في أرجاء المعمورة التي تعكس بكل فخر الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في مد يد العون والمساعدة الإنسانية في كل مكان». ورفع معاليه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بالمناسبة.