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علوم الدار

طالب بن صقر: مناسبة خالدة نشعر خلالها بالفخر والعزة

طالب بن صقر: مناسبة خالدة نشعر خلالها بالفخر والعزة
7 مايو 2025 03:03

رأس الخيمة (وام)

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أكد الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، أن ذكرى احتفال قواتنا المسلحة بعيدها ‏الـ49 مناسبة خالدة نشعر فيها بالفخر والعزة، حيث كان السادس من مايو عام 1976 وما توحدت فيه الإرادة من إحساس القيادة بعظم المسؤولية التاريخية التي فرضت العمل بروح التجرد والإيثار من أجل تحقيق الهدف، وهو دمج قواتنا المسلحة تحت قيادة واحدة وعلم واحد. وقال الشيخ طالب بن صقر، في تصريح له بهذه المناسبة: «إن الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، رحمهم الله جميعاً، أكدوا بهذه الخطوة الكبيرة والشجاعة أن دولة الإمارات بحاجة إلى جيش وطني عصري قوي يحمي سيادتها، ويصون مقدساتها، ويذود عن حياضها».
وأضاف: «إن سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، قد سار على هذا النهج في دعم وتقوية وتحديث قواتنا المسلحة حتى أصبحت من أفضل جيوش العالم تجهيزاً». ورفع الشيخ طالب بن صقر القاسمي أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة.

طالب بن صقر القاسمي
رأس الخيمة
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