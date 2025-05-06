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مدير عام «شرطة أبوظبي»: يوم فخر واعتزاز في الإمارات

مدير عام «شرطة أبوظبي»: يوم فخر واعتزاز في الإمارات
7 مايو 2025 03:03

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد اللواء محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، أن السادس من مايو من كل عام، هو يوم من أيام فخر واعتزاز دولة الإمارات العربية المتحدة، بما تحققه من إنجازات عملاقة في مسيرتها، هو يوم لذكرى غالية ومضيئة وخالدة في القلوب، فمع حرص المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على توحيد القوات المسلحة، انطلقت مسيرتها على قواعد متينة قوية من خلال متابعة كل ما هو جديد من تقنيات وصناعات عسكرية وإعداد القوى البشرية المقتدرة، لترتقي تلك المسيرة الظافرة إلى أعلى المراتب.
وأوضح أن ما حققته القوات المسلحة من ريادة وتميّز محلياً وإقليمياً وعالمياً، هو نتاج لرعاية ودعم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والذي واصل بناء القوات المسلحة وفق أفضل المعايير، حتى أصبحت واحدة من الركائز الأساسية في مسيرة الاتحاد الظافرة.

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