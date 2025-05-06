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علوم الدار

حكومة عجمان تعرف القيادات العليا بـ«المربكات العالمية»

حكومة عجمان تعرف القيادات العليا بـ«المربكات العالمية»
7 مايو 2025 03:04

عجمان (وام)

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نظّمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان الجلسة المعرفية الثالثة، ضمن برنامج «المعارف الاستراتيجية للقيادات العليا»، بعنوان «المربكات العالمية».
استعرضت الجلسة، التي قدّمها البروفيسور مارك إسبسيتو، أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في جامعة هارفارد، أبرز التحولات والتحديات العالمية، التي تعيد تشكيل ملامح الاقتصاد والمجتمع والسياسات العامة، في ظل تسارع الابتكار التقني، وتغير موازين القوى الجيوسياسية، وظهور أنماط جديدة للعمل والتفاعل المجتمعي.
وركّز إسبسيتو على أهمية فهم «المربكات» التي باتت تفرض نفسها على الحكومات والمؤسسات، مشيراً إلى أن مواكبة هذه المتغيرات تتطلب استيعاباً عميقاً للعوامل المتداخلة التي تشكّل المستقبل.
وقدّم المحاضر إطار «الميتاتريندز 2025»، الذي يتناول الاتجاهات الكبرى، التي تؤثر في صنع القرار وصياغة السياسات العامة، ومنها توسّع الرقمنة، صعود الذكاء الاصطناعي، التحولات الديموغرافية، وتغيّر مفاهيم العولمة وسلاسل الإمداد، مؤكداً أن التفاعل مع هذه الاتجاهات يتطلب تفكيراً استراتيجياً مرناً يربط بين البيانات، والحوكمة، والابتكار.
وتأتي هذه الجلسة ضمن جهود حكومة عجمان لتعزيز جاهزية القيادات العليا للمستقبل، وتطوير أدوات التفكير الاستراتيجي، بما يسهم في تبني سياسات أكثر فاعلية واستباقية تدعم استدامة التنمية وتواكب المتغيرات العالمية.

عجمان
حكومة عجمان
جامعة هارفارد
الاقتصاد
الذكاء الاصطناعي
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