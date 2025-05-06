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علوم الدار

محمد الشرقي يستقبل سفير فنزويلا والقنصل العام لدولة الكويت

محمد الشرقي لدى استقباله القنصل العام لدولة الكويت (وام)
7 مايو 2025 03:04

الفجيرة (وام)

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، كلّاً على حدة، خالد عبدالرحيم الزعابي، القنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية، ونبيل عبدالخالق، سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى الدولة.
 ورحب سموه بالضيفين والوفد المرافق، متمنياً لهما التوفيق في أداء مهامها. وجرى خلال الاستقبال تبادل الحديث حول مختلف المواضيع ذات الأهمية، وبحث سُبل تطوير العلاقات الثنائية، والتعاون المشترك بين الجانبين على الصُعد كافة.
 وقدّم خالد عبدالرحيم الزعابي، القنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية، ونبيل عبدالخالق، سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى الدولة، شكرهما وتقديرهما لسمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال، مشيدين بالتطور الكبير الذي تشهده إمارة الفجيرة، ودولة الإمارات، على المستويات كافة، وفي مختلف المجالات.
حضر اللقاءات، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي
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