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علوم الدار

ولي عهد الفجيرة: تطوير منظومة العمل المؤسسي

محمد الشرقي خلال لقائه فريق برنامج الفجيرة للتميز الحكومي (وام)
7 مايو 2025 03:04

الفجيرة (وام)

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أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهميّة تطوير منظومة العمل المؤسسي وتوظيف مفاهيم التميز، انطلاقاً من دوره في دعم ركائز التنمية الشاملة والمستدامة.
جاء ذلك خلال لقاء سموّه، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور سليمان محمد الكعبي، مدير عام برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، والفريق المرافق له.
ونوّه سموه، إلى متابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لعمل ومبادرات برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، الهادفة إلى تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز الاستدامة في جودة الخدمات الحكومية، مما يسهم في دفع رؤية الإمارات نحو تحقيق الريادة العالمية في شتى المجالات.
مبادرات ومشاريع
اطَّلع سموه، خلال اللقاء، على عرض تفصيلي حول أبرز المبادرات والمشاريع التي أطلقها البرنامج خلال عامي 2025-2024، ومنها حصول حكومة الفجيرة على شهادة ISO في مجال إدارة الابتكار، بالإضافة إلى إصدار أدلة إجرائية حكومية جديدة، وتطوير القيادات في الحكومة، وإطلاق نظام إلكتروني لأتمتة مراحل التميز الحكومي.
كما جرى استعراض نتائج الزيارات الميدانية التي نفّذها فريق العمل إلى مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، بهدف تقييم الأداء المؤسسي، وتحفيز بيئة العمل على تبني أفضل الممارسات، ورصد فرص التحسين والتطوير.
وأشاد سموه بالجهود المبذولة من قبل فريق عمل البرنامج، موجهاً بضرورة مواصلة العمل وتعزيز الشراكات المؤسسية للارتقاء بمنظومة التميز الحكومي، وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على مستوى رضا المتعاملين وفعالية الخدمات.
حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

ولي عهد الفجيرة
الفجيرة
محمد الشرقي
التميز الحكومي
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