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علوم الدار

وفد إماراتي يزور الدنمارك لتعزيز فرص التعاون

عمران شرف وأعضاء الوفد خلال الزيارة (وام)
7 مايو 2025 03:05

أبوظبي (وام)

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اختتم وفد دولة الإمارات برئاسة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، زيارة ناجحة إلى العاصمة الدنماركية «كوبنهاغن» استمرت يومين، ركزت على استكشاف فرص تعاون واعدة في مجالات التكنولوجيا الناشئة، والمتقدمة والبحث والتطوير، وفي المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية، وذلك في إطار ترسيخ التزام دولة الإمارات بتوطيد الشراكة مع الدنمارك. 
وناقش الوفد فرص إطلاق مبادرات مشتركة في مجالات التكنولوجيا الناشئة، ودعم تبادل المعرفة بين المؤسسات، وتعزيز الاستثمارات في منظومات الابتكار.
كما أجرى الوفد مناقشات مثمرة مع عدد من المسؤولين الدنماركيين رفيعي المستوى، من بينهم نيلس أغيرهوس، المدير العام في وزارة التعليم العالي والعلوم، ولوتا ماشون أمينة الدولة للسياسة الخارجية، ودِتّه بييرغورد، سفيرة التكنولوجيا في وزارة الخارجية الدنماركية.   
والتقى عمران شرف ممثلين من شركة cBrain، والمؤسسة غير الربحية Digital Hub Denmark. 
وضم وفد دولة الإمارات كلاً من نوف الهاملي، مستشارة العلوم والتكنولوجيا في وزارة الخارجية، وعبدالعزيز الدوسري، المدير التنفيذي من مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة (ATRC)، وبلال حموي المدير الإقليمي العام في شركة G42. كما ضم الوفد ممثلين آخرين من وزارة الخارجية، ومجلس الإمارات للبحث والتطوير (ERDC)، ووكالة الإمارات للفضاء، ومجموعة EDGE، وشركة G42. ورافقت فاطمة المزروعي سفيرة الدولة لدى الدنمارك الوفد خلال اللقاءات والاجتماعات مع عدد من المؤسسات، والتي نُظّمت بالتعاون مع وزارة الخارجية الدنماركية وسفارة الدولة لدى كوبنهاغن.

الإمارات
الدنمارك
كوبنهاغن
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