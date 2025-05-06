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علوم الدار

تخريج الدفعة الثانية من برنامج «منحة سعود بن صقر للإعلام»

تخريج الدفعة الثانية من برنامج «منحة سعود بن صقر للإعلام»
7 مايو 2025 03:04

رأس الخيمة (الاتحاد)

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أُقيم أمس في الجامعة الأميركية برأس الخيمة حفل تخريج وتكريم لـ15 طالباً وطالبة، ممن أتمّوا بنجاح دورة تدريبية مكثفة امتدّت لخمسة أسابيع، ضمن الدفعة الثانية من «برنامج منحة سعود بن صقر للإعلام». وأُطلق البرنامج في عام 2023 ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وذلك بالتعاون بين الجامعة الأميركية في رأس الخيمة، ومؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، والمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة.
وقالت هبة فطاني، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة: «يجسّد الخريجون قيم التميز والالتزام والإبداع التي ألهمت إطلاق برنامج منحة سعود بن صقر للإعلام، ونحن ملتزمون بمواصلة رسالتنا في رعاية الجيل القادم من الإعلاميين المهنيين».
نهج إبداعي وتعاوني محوره الإنسان 
قالت الدكتورة ناتاشا ريدج، المدير التنفيذي لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة: «يُجسّد البرنامج الإعلامي، بما يتماشى مع رسالتنا، نهجاً إبداعياً وتعاونياً محوره الإنسان، ويهدف إلى تنمية معارف ومهارات الطلبة المتميزين في هذا المجال. ونحن على ثقة بأن مساهماتهم المستقبلية ستُثري المشهد الإعلامي وتسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقاً لإمارة رأس الخيمة». من جهته، قال الدكتور عماد حب الله، نائب رئيس الجامعة الأميركية في رأس الخيمة لشؤون التطوير المؤسسي والعلاقات الخارجية: «يجسّد هذا الحفل التزام الجامعة بتعزيز التميز في التعليم الإعلامي، كما يسهم برنامج منحة سعود بن صقر للإعلام في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً للمواهب الإعلامية والإبداع الرقمي». وقد استقطب البرنامج هذا العام مجموعة متنوعة من المشاركين في الدولة، ينتمون إلى جنسيات مختلفة، شملت جنوب آسيا وأوروبا الشرقية.

الجامعة الأميركية
رأس الخيمة
سعود القاسمي
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