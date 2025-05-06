أكاديمية شرطة لوس أنجلوس تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي شرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت أكاديمية شرطة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأميركية بتخريج دفعة من الطلبة المرشحين والجامعيين، من ضمنهم أربعة من ضباط شرطة أبوظبي الجامعيين بعد إتمامهم البرنامج التدريبي في مجالات العمل الشرطي والأمني.

وهنأ معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، الخريجين وأسرهم على جهودهم المتواصلة، داعياً إياهم إلى بذل المزيد من العطاء في خدمة الوطن الغالي؛ ليسهموا بذلك في جهود الدولة ومسيرتها التنموية الحضارية، وتعزيز العمل الشرطي والأمني، متمنياً لهم كل التوفيق والسداد في حياتهم العملية.

وأعرب اللواء محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، عن اعتزازه بتخريج هذه الدفعة من الضباط، مشيداً بالتعاون المشترك مع شرطة لوس أنجلوس في مجال التأهيل والتدريب، واطلع على أهم الممارسات الأمنية والتدريبية.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتبادل الخبرات وتبني الممارسات المتميزة في تطوير الأداء الأمني، وتعزيز كفاءة منتسبيها وفق أفضل المعايير العالمية مع شركائها على الصعيد الدولي. وأعرب الطلبة الخريجون عن فرحهم وسعادتهم وفخرهم بما تحقق، وأهدوا هذا التفوق إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدين استعدادهم وحماسهم للالتحاق بإخوانهم في خدمة الوطن، وتعزيز أمنه واستقراره، معاهدين الله بأن تتواصل الجهود والعطاء في استدامة الأمن والأمان.

وأكد أولياء أمور الطلبة المتفوقين عن فخرهم بأبنائهم أبناء الإمارات، وعن سعادتهم البالغة بهذا التخرج، داعين الخريجين إلى مواصلة العطاء والجهود في سبيل رفعة الوطن، والحفاظ على سمعته الطيبة، وموقع الإمارات المتقدم على سلم التنافسية الدولية.

حضر الحفل اللواء عمران أحمد المزروعي، مدير قطاع الموارد البشرية، وخلفان محمد الدوسري، القائم بأعمال القنصل العام في قنصلية دولة الإمارات العربية المتحدة في لوس أنجلوس، والمقدم عبدالله الشامسي، مساعد الملحق الشرطي لشؤون القيادة العامة لشرطة أبوظبي في واشنطن.