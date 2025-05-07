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علوم الدار

مجموعة تدوير تؤسس مجلساً للشباب لتمثيل المجموعة

مجموعة تدوير تؤسس مجلساً للشباب لتمثيل المجموعة
7 مايو 2025 09:19

قامت مجموعة تدوير بتأسيس مجلس للشباب ليكونوا سفراء المجموعة الجدد الذين سيمثلون طليعة الجهود المبذولة في دعم مسيرة نموها الاستراتيجية، وذلك إيماناً منها بالدور المهم والمؤثر الذي يلعبه الشباب في المجتمع، باعتبارهم قادة المستقبل. وتسعى المجموعة من خلال تشكيل مجلس للشباب إلى تمكين الكوادر الشابة من ذوي العقليات المنفتحة، وتزويدهم بأسس صلبة من المعرفة والتجارب والخبرات؛ ليساهموا في تحقيق مستقبل مستدام، إضافة إلى قيامهم بتمثيل مجموعة تدوير في المحافل والفعاليات الدولية كافة، والتفاعل مع أقرانهم من الشباب، لإيجاد مزيد من الحلول المبتكرة لقطاع النفايات.
شارك مجلس شباب مجموعة تدوير مؤخراً في حفل تخرج جامعة الخليج العربي الذي أقيم في مملكة البحرين، وذلك في إطار التزام المجموعة بتمكين الشباب وتعزيز تعاونهم مع أقرانهم على المستوى الإقليمي. وقام شباب المجلس خلال هذه الفعالية بإثراء المحادثات التي أجريت في الحلقات النقاشية التي عُقدت على هامش حفل التخرج حول موضوع «الاستدامة ومستقبل النفايات الخضراء»، حيث قدموا خلالها وجهات نظر فريدة كموظفين وخريجين ومساهمين نشطين في نهج الاستدامة في دولة الإمارات. ومن أبرز المواضيع التي ناقشوها في هذه الجلسات، دور الشباب في التحول البيئي، وتحقيق الاستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي، ودور الابتكار والتكنولوجيا في تعزيز الإدارة المستدامة للنفايات، دور الشراكات المجتمعية والتعاون بين الشباب والمجتمع في تعزيز الاستثمار والتنمية، تحديات وفرص الإدارة المستدامة للموارد والنفايات، ودور الخريجين في تحسين إدارة النفايات، وتعزيز الاستدامة البيئية.

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