"خزانة الكتب" تعرض أكثر من 200 إصدار لـ"أبوظبي للغة العربية"

زود مركز أبوظبي للغة العربية، رفوف مبادرته "خزانة الكتب" بسلسلة جديدة من إصداراته بلغت أكثر من 200 عنوان في سبعة مواقع تجارية حيوية موزعة على مختلف إمارات الدولة، وذلك خلال الفترة من 22 أبريل إلى 7 مايو 2025، وبالتزامن مع فعاليات الدورة الـ34 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، أحد أبرز المعارض الدولية للكتب في المنطقة.





ويؤكد التوسع الملحوظ في عدد المواقع المستضيفة لفعاليات "خزانة الكتب" نجاح المبادرة في الوصول إلى جمهور واسع من القراء والمهتمين، وتنامي الإقبال على محتواها المعرفي والثقافي ، مما يعكس حرص المركز على تعزيز التواصل المباشر مع الجمهور، ونشر ثقافة القراءة، عبر توفير إصدارات المركز الحديثة والمتنوعة للجمهور في مواقع مختارة بعناية، انطلاقاً من إيمانه بأهمية اللغة العربية ركيزة للهوية الوطنية، وتماشياً مع توجهات قيادة دولة الإمارات الرشيدة في حفظ مكانة "لغة الضاد"، وترسيخ حضورها في المجتمع.





وانطلقت فعاليات "خزانة الكتب" للربع الثاني من العام الجاري، من إمارة رأس الخيمة، حيث استضاف "منار مول" المبادرة بين 22 أبريل الماضي و5 مايو الجاري، لتقديم تجربة قرائية تفاعلية لزواره، كما تم تنظيم الفعاليات "سيتي لايف التلة مول" في عجمان من 23 أبريل إلى 6 مايو 2025، إلى جانب "ميغا مول" في الشارقة خلال الفترة نفسها، استمراراً لنهج المركز في التنويع بالمواقع، وجذب قراء من مختلف الفئات.

وفي إمارة أبوظبي، استضافت مدينة الظفرة فعالية "خزانة الكتب" في "الظنة مول" من 24 أبريل إلى 7 مايو 2025، بالتوازي مع فعالية "مكاني مول – زاخر" في مدينة العين، بالإضافة إلى الفعالية التي احتضنها "بوابة الشرق مول" خلال الفترة ذاتها، لتواصل المبادرة حضورها في الإمارة المعروفة بزخمها الثقافي.

وعرضت الفعاليات مجتمعة أكثر من 200 عنوان متنوع من إصدارات مركز أبوظبي للغة العربية، شملت كتباً من مشروع "كلمة" للترجمة، وسلسلة "البصائر" للبحوث والدراسات، إلى جانب مجموعة من الإصدارات المعرفية والثقافية في مجالات أدب الأطفال، والتراث، والعلوم الاجتماعية، والفنون، والفلسفة، والتاريخ.

وتشهد مبادرة "خزانة الكتب" إقبالاً لافتاً من الجمهور، ولا سيما خلال عطلات نهاية الأسبوع ، في ظل ما توفره من محتوى غني يلبي تطلعات القراء ويعزز مكانة المركز محركا ثقافيا يواكب تطلعات دولة الإمارات في دعم اللغة العربية، وتوسيع دائرة الثقافة والمعرفة.