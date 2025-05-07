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علوم الدار

"قضاء أبوظبي" تفتتح معرضاً دائماً لمنتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

«قضاء أبوظبي»
7 مايو 2025 12:42

افتتح المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، معرضاً دائماً لعرض وبيع المنتجات التراثية والأعمال الحرفية والمشغولات اليدوية والفنية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك في مقر الدائرة الرئيس بأبوظبي.

حضر الافتتاح المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، وعدد من مديري القطاعات والإدارات بالدائرة.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، أن هذه المبادرة تعكس حرص الدائرة على تبني أفضل الممارسات في رعاية وتأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وتوفر للنزلاء برامج تأهيل متكاملة تشمل التدريب المهني والتعليم المستمر، إضافة إلى التطوير السلوكي والدعم النفسي والاجتماعي، ما يسهم في تطوير مفهوم الإصلاح كوسيلة لتحقيق العدالة المستدامة وضمان الأمن المجتمعي.

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وأشار إلى استمرار الدائرة في تنفيذ المبادرات المبتكرة في مجال رعاية وتأهيل وإصلاح النزلاء، بما يسهم في تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للنزلاء لدعم إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وفق أفضل الممارسات والتجارب الدولية.

ويتضمن المعرض الدائم عرضا لمجموعة متنوعة من منتجات النزلاء التراثية وأشغالهم اليدوية الفنية والإبداعية، والتي تجسد الهوية الثقافية والتراثية والعادات والتقاليد الإماراتية، وتسلط الضوء على الموروث الوطني.

 

المصدر: وام
يوسف سعيد العبري
قضاء أبوظبي
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